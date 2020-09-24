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طركَاعة ولائهم مو عراقي .


 

نجيب يلدز||

 

*:- يمعود ذول الفصائل ولائهم مو عراقي وجابوا الايرانيين وياهم بالعراق يقاتلون .. وهاي تبعية وخيانة للوطن

- زين سؤال ..

 - اي تفضل ؟

*:- صدام من جاب السودانيين والفلسطينيين  والمصريين وباقي العرب وقاتل بيهم ضد ايران .. وانطاهم بيوت بالعراق وامتيازات ذول مو ذيول صدام؟

لا ذولة عرب اخوتنه ماعدنا اشكال وياهم .

♧♡♧

:- السعودية وياها حلف اكثر من ٢٠ دولة ضد الحوثيين ذولة مو ذيول للسعودية ?

 لايابة الحوثي متمرد ولازم ينقمع .

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*:- امريكا منصبة قواعد بكل الدول وبالخليج ذول الخليج مو ذيول لامريكا ومكعدينهم عدهم ?

- لا يابة هاي تفاهمات بين الدول واتفاقيات .

♧♡♧

*:- قتال السوريين تحت اوامر الخليج ضد بشار الأسد ذول مو ذيول للخليج وخونة لسوريا؟

 لا يابة هذا شعب مظلوم ولازم واحد يوكف وياه

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الخلاصة

ايران ماعدهه  قواعد بالعراق مثل امريكا بالخليج وبالعراق .. ومحد انطى لشهدائهم وعسكرهم الي قاتلوا دا عش بالعراق قطعة ارض مثل ماانطى صدام للفلسطينيين وباقي العرب ولمجاهدي خلق .. ورغم كل مابذلت فهي تبقى غير مرحب بها لأسباب كلكم تعرفونها وللعلم

 ايران ساعدت الحكومة العراقية وفق اتفاقية تعاون يعني مو فوضى تحياتي

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