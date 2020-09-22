فاضل المالكي .. يكشف عورته

جمعة العطواني ||

من يقرأ ما صدر عن الشيخ فاضل المالكي وهو يجيب على سؤال ( طُرِح) عليه حول الدول الخليجية التي( طَبَّعت) علاقاتها مع الكيان الاسرائيلي يجد حالة الاضطراب والتخبط من جانب، والمجاملة والتدليس من جانب اخر واضحة في جوابه.

فالشيخ فاضل المالكي لم يُشِرْ الى الدول الخليجية التي طبعت مع الكيان الاسرائيلي ، بل صب جام غضبه على محور المقاومة ، واتهمه باتهامات اقل ما يقال عنه انه ارتكب بهتانا عظيما.

قبل الدخول في تفاصيل الرسالة( المالكية) ، علينا ان نستعرض بعضا من مواقفه السياسيةِ خلال السنوات الاخيرة لنرى هل يحق له الحديث عن محور المقاومة بهذه الاسلوب ( الفج)؟.

من يتابع مواقف الشيخ فاضل المالكي يجدها ابعد ما تكون عن الاسلام ومدرسة اهل البيت عليهم السلام خصوصا، ليس من باب التهم الجاهزة كما يستخدم هو ذلك الاسلوب في اتهام الآخرين ، بل الوثائق والحقائق تشير الى ذلك .

فالشيخ فاضل ليس له موقف، ولم يصدر بيانا عندما تعرض العراق الى الارهاب الداعشي، كما انه لم يصدر بيانا مؤيدا لفتوى المرجعيةِ الدينية في النجفِ الاشرف ، فماذا يعني ذلك؟

رغم اننا نعلم ان فاضل المالكي يصدر بيانات، ويتعاطى بالسياسة، وفِي الوقت نفسه يؤمن بضرورة فصل الدين ورجل الدين عن السياسة ، إلا ان مواقفه السياسيةِ نابعة من خلفيات قومية ( عروبية ) اكثر من كونها اسلامية ( فقهية )، ولهذا نجد بعض مواقفه السياسيةِ تتماهى مع مواقف ( بقايا ) البعث وانظمة الخليج ، ولهذا وجدناه على سبيل المثال في انتخابات عام ٢٠١٨ يصدر بيانا ( يحرم ) فيه المشاركة في الانتخاباتِ البرلمانيةِ ، بالتزامن مع بيان نفايات البعث الذي يحمل نفس المضمون ،وكأن البيانين قد كتبا بقلم واحد وحبر واحد، وكذا من يتابع اغلب مواقفه السياسيةِ يجدها تتماهى مع مواقف المقبور حارث الضاري، او ما يسمى ب( هياة علماء السنة).

من هذا يتبين ( سر) سكوته على جرائم النظام السعودي في كلٍّ من العراق واليمن وسوريا، حيث لم نسمع للشيخ ( حسيسا ولا نجوى).

نعم مباني وثقافة الشيخ فاضل ثقافة ( عروبية) بالدرجة الاساس ، لكنها ليست الثقافة العروبية الشاملة، بل العروبية التي تتماهى مع سياسية أنظمة الخليج حصرا.

نحن نقرا في زيارة عاشوراء ( اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم وعدو لكن عاداكم ) .

علينا ان نعرض هذه الزيارة ومؤداها الشرعي على اتهامات فاضل المالكي لمحور المقاومة ، وهو بلا شك محور شرعي عقائدي يخضع لقواعد وموازين فقهية وشرعية، وتحت نظر أعاظم مراجع وفقهاء الشيعة، ثم ننظر هل يصدق عليه( فاضل) انه مصداق لقول( اني سلم لمن سالمكم وحرب لم حاربكم)؟

بالتاكيد كلا؛ فبيان فاضل المالكي اقل ما يقال عنه انه يطعن بمن ( والا ، وسالم ) اهل البيت عليهم السلام ،وهم كبار المراجع والعلماء ، وكبار القادة والشهداء الذين يقفون بوجه الاستكبارِ وادواتهم في المنطقة، حاملين راية الاسلام والجهاد، ومرددين صرخة سيد الشهداءِ ابي عبد الله الحسين عليه السلام .

اليس في تلك الاتهامات الباطلة التي صدرت من قلم المالكي فيها نصرة لاعداء اهل البيت ، وموالاة لهم؟.

اين المالكي من قول المعصومِ ( اني حرب لمن حاربكم)؟ ونحن نعلم ان امريكا واسرائيل، فضلا عن ال سعود يشنون حربا وجودية على الدين وهوية المسلمين وثوابت الشريعة ؟ فهل سمعتم موقفا للمالكي يعادي ذلك المحور الالحادي والتكفيري ؟.

ثم دعونا نرى محور المقاومة الذي يطعن به المالكي و( يتقيأ ) قيحا يسيل من قلمه ثم ننظر هل يحق له الطعن فيه؟ ووفق اي معيار فقهي او شرعي او اخلاقي ؟

محور المقاومة يعني الجمهورية الاسلامية في ايران التي أسسها أعظم مرجعٍ ديني معاصر وفق المعايير والمباني الاسلامية والفقهية والكلامية ، والذي اخرج مباني قدماء المحققين من دائرة التنظير الى فضاء الوجود الحقيقي والتطبيق.

ويكفي ان نستحضر مواقف الشهيد العظيم والمرجع المجدد اية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر وهو يخاطب وحيد عصره الامام الخميني ( الحمد لله الذي حقق بك حلم الانبياء)، وقوله الاخر وهو يجيب على اسئلة الصحفي ( ما قيمة صحتي المهم الجمهورية الاسلامية والامام الخميني بخير).

محور المقاومة هو الذي أنجب قادة تجاوزوا في ولائهم وطاعتهم وإيمانهم وجهادهم ما كنا نقراه عن العظماء والقادة الذين ( ثأروا) لدماء سيد الشهداءِ من امثال زيد بن علي والحسين بن علي الخير والمختار وسليمان بن صرد وغيرهم .

ألا يكفي محور المقاومة ان ينجب في عصرنا مالك ألاشتر من جديد، باسم القائد سليماني الشهيد الذي ( آلَمَ) استشهاده قلب المرجع الاعلى في النجفِ الاشرف السيد السيستاني ( دام ظله)، إذ يقول بحقه( اللواء العظيم الحاج قاسم سليماني الذي قام بدور فريد في سنوات الحرب على عناصر داعش في العراق ، والأتعاب الكبيرة التي تحملها في هذا المجال لا يمكن ان تنسى).

الجمهوريةِ الاسلامية التي يقودها امام الامة المرجع ( المستطاب) السيد الخامنئي( دام ظله) كما يصفه المرجع السيد علي السيستاني( دام ظله).

لنعرض الجمهوريةِ الاسلامية على قول المعصومِ عليه السلام ( اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم ) لنرى هل يحق شرعا لفاضل المالكي ان يطعنها ظلما وعدوانا ؟ وهل ينطبق عليه انه سلم لمن سالم اهل البيت وحرب لمن حاربهم؟ اليس في قوله وطعنه بمحور المقاومة سيكون المالكي ( حرب لمن سالم اهل البيت وسلم لمن عادى اهل البيت عليهم السلام ) وهو يُقِرُّ عيون الوهابية التكفيرية وأمريكا وال سعود؟.

نعم هذه الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني المسلم الحسيني هو الذي قال عنه المعصوم مخاطبا العرب والعروبيين( ليضربنك على الاسلام عودا كما ضربتموهم عليه بدءا ).

محور المقاومة يعني حزب الله ، وما ادراك ما حزب الله ، هذا الحزب هو الذي أعاد الهيبة والعزة والكرامة المفقودة من الامة العربية منذ عقود طويلة، بعد الهزائم التي منيت بها الدول العربية مع الكيان الاسرائيلي ، وبعد تواطؤ وتخاذل وتامر اغلب الانظمة العربية مع الغرب وأمريكا .

هذا الحزب هو الذي حقق الانتصارات الألهية والاعجازية في مواجهة اعتى جيش عجزت عن مواجهته عشرات الجيوش العربية في حروبها السابقة ، فاذاق حزب الله الكيان الاسرائيلي ( مُرَّ) الهزيمة في عام ٢٠٠٢ و ٢٠٠٦، فتغيرات قواعد الاشتباك على اثر ذلك مع العدو،

هذا الحزب الذي يقوده سليل سيد الشهداءِ نسبا وخلقا وخلقا ومنطقا ، وعنفوانا وكرامة وإباءا، سماحة السيد نصر الله .

نصر الله. الذي تاسى بسيد الشهداءِ قولا وفعلا حينما قدم فلذة كبده الشهيد هادي حسن نصر الله في مواجهة اليهود متأسيا بعلي الاكبر عليه السلام.

فانظر ايها الشيخ( العروبي) باي معيار اخلاقي او فقهي او عقائدي تطعن بمحور المقاومة ان كنت من المتفقهين بدين الله والمتورعين في الدخول بالشبهات والمحرمات .

محور المقاومة يعني الحشد الشعبي ، هذا الحشد الذي تتوج بفتوى الجهاد التي اصدرها المرجع الاعلى في النجفِ الاشرف سماحة السيد السيستاني ( دام ظله) .

هذا الحشد الذي تربى ابناؤه على التضحيةِ والجهاد من اجل الدفاع عن الدين والمذهب ، وتربى في بيوت اذن الله لها ان تدافع عن هويتنا وعقيدتنا بعد ان رضعوا حب الحسين عليه السلام.

هذا الحشد الذي قدم قائده الكبير الشهيد ( ابو مهدي المهندس)، هذا القائد الميداني الذي أفنى عمره الشريف وشبابه في سوح الجهاد ضد البعث المجرم ومحاربة المستكبرينَ حتى وضعته امريكا ضمن لائحة الارهاب ، وهو وسام شرف كبير يتباهى به شهيدنا المهندس.

فانظر باي ضمير تتهم هذا المحور بانه يهادن الكيان الصهيوني ؟ هل اكثرُ من الارواح تقدم في هذا السبيل حتى يتضح زيف كلامك ؟.

محور المقاومة يعني الشعب اليمني وانصار الله الذي يواجه حربا وجودية مع دول الاستكبارِ وادواتهم الخليجية بصدور عارية الا من الايمان بالدِّين ومنهج اهل البيت ، وانت ترى وتسمع ذلك العدوان دون ان تحرك قلمك الموتور لتكتب ما تعبر به عن موقفك الشرعي ان كان لديك موقفا شرعيا .

محور المقاومة يعني الشعب البحريني الثائر الذي يرفع شعار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم( من رأى منكم سلطنا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله ... فلم يغير عليه بقول او فعل ادخله الله مدخله).

هذا الشعب الذي يتعرض هو الاخر الى قمع وقتل وعدوان من النظام الخليفي المجرم واعتداء سعودي مستهتر.

وكان يُفتَرضُ بك ان تصدر بيانا تبين فيه موقفك حتى ولو على منهجك ( العروبي ) ، لكن مداد قلمك ينتهي عند دماء الشرفاء من الشعوب العربية .

محور المقاومة يعني سوريا التي ضحى شعبها ولا زال ، وهو يتعرض الى حرب كونية غير مسبوقة، بل ربما تذكرنا هذه الحرب الكونية بمعركة الاحزاب إذ تكالبت فيها قبائل الجور والشرك واليهود ضد الرسول الاعظم والمسلمين .

هذا المحور هو الاخر حقق حقق معجزة اخرى من معاجزه بتحقيق النصر على جيوش الارهاب العالمي .

فانظر هل يسمح لك دينك وضميرك ، بل وعروبتك ان تتهم هذا المحور بالتطبيع مع الكيان الاسرائيلي ؟

واخيرا اقول لك بكل شفقة ؛ اتمنى ان لا تكون مصداقا لقول الامام الصادق عليه السلام في زيارة الأربعين ( وقد توازر عليه من غرته الدنيا ، وباع حظه بالأرذل الأدنى ،وشرى اخرته بالثمن الاوكس ، وتغطرس وتردى في هواه ، وأسخطك واسخط نبيك وأطاع من عبادك اهل الشقاق والنفاق ، وحملة الأوزار المستوجبين النار).

والسلام