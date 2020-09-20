المقالات

"السلطة الخامسة" اقوى السلطات

46 2020-09-20

 

عباس عبود سالم||

 

منذ عرفنا السلطة عرفنا أنها أنواع ودرجات ومستويات وفي بغداد منذ أبو جعفر المنصور هناك سلطة أولى هي الملك(خليفة أو أمير أو رئيس أو والٍ أو سلطان) والسلطة الثانية هي الحاشية مثل البرامكة أيام المهدي العباسي وولده هارون الرشيد والترك ايام المعتصم أو حواشي الولاة والسلاطين المغول و العثمانيين والصفووين والمماليك الذين تعاقبوا على إدارة بغداد وصولا إلى العهد الملكي ثم الجمهوري بمراحله القاسمي العارفي البعثي ثم الصدامي لكن هناك حاشية لايراها إلا الراسخون في علم الحواشي والجواري وأسرار القصور ....

والسلطة الثالثة هي الجند و الرابعة هي المال لكن الخامسة هي الاهم وسنأتي على شرحها في الجزء الثاني من المقال.

وفي الدول الديموقراطية هناك ثلاث سلطات هي التنفيذية التشريعية القضائية وسلطة رابعة هي الإعلام

أما الدول المتطرفة ديموقراطيا لحد النخاع أو الجديدة على التمقرط مثل حالاتنا فإنها تتميز عن بريطانيا وامريكا وفرنسا بسلطة خامسة تضاف الى السلطات الاربع وهذه السلطة الخامسة هي ذاتها الموروثة واليوم ربما تكون أكثر أهمية وتأثيرا من غيرها من السلطات وهي سلطة البغاء والدعارة والعشق الممنوع والمسموح ..

فكم من مسؤول رفيع المقام اتضح انه يتحول الى عبد ذليل وكلب جائع أمام مشهد اباحي دس له في مكالمة مسجلة مع إحدى صاحبات السلطة الخامسة ليتحول بعد حين إلى فضيحة تشتعل نيرانها ثم يطويها النسيان أمام فضيحة جديدة لشخصية جديدة

وكم تشريعي او تنفيذي او رئيس عمل يتحول كالكلب الجائع أمام جبروت احدى صاحبات السلطة الخامسة فتسل منه القرارات كما يسل السيف من غمده رضوخا لهذه السلطة الجائرة التي تتقدم بسهولة لاحتلال عقول واكتساح مساحات تفكير بمجرد استعراض الامكانات المتاحة امام البعض من أصحاب السعادة والمعالي ....

تحكى أساطير كثيرة عن ولاة بغداد وسيحكي التاريخ قصص أخرى سيفتضح فيها أمر أناس تخلوا عن الأمانة مقابل دقائق لشبق مزيف اجبرهم على أفعال تخالف الشعارات والأقوال والقوانين التي تفرض على فقراء الشعب ومخلصيه ......

السلطة الخامسة في مدينتي تتفوق أحيانا على كل السلطات فهي العريقة القديمة التي توارثتها عروش بغداد جيل أثر جيل وخرجت من ظلمات القصور وأسرار الجواري إلى صفحات الانترنت وعناوين الصحف الصفراء مع استثناءات يعرفها الناس و كتب التاريخ لأصحابها المجد والخلود

نقوش على اسوار بغداد

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"كَول زيزيزي" أن شاء الله تقدر عليهم عزيزي
ثورة الشهيد زيد عطاء الثورة الحسينية
الشهيد وضاح ودعنا مبتسماً..
"السلطة الخامسة" اقوى السلطات
قلوب منتهية الصلاحية
رؤيا في كتاب وعاظ السلاطين 
الخوف من الهذيان
مَن يتنكر لشهداء الحشد الشعبي المقدس سيخزيه الله..
ما هو المخرج؟!
بعض "الجماعة" يمسلتون!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك