النظام السني العربي مشروع أمريكي!

الدكتور عبد القهار المجمعي ||

فليصمت العرب السنة وليأكلوا التراب والقاذورات على ما جادت به نفوسهم القذرة والرخيصة وهم يتفاخرون أمام الملأ بالتطبيع ويبيعوا الأوطان ويرهنوا الشعوب لمن وجب قتالهم بالقرآن والسنة النبوية وكتب المسلمين وصحاحهم الذي غادروه وغادروا كل روايته والفتاوى!

يعلم الله اخجل صرت وأنا السني من هذا الأنتماء المشين مع صمت سني علمائي قاتل كشف حجم الخديعة التي عليها السنة ويوم قال الاخ سلام الزوبعي كنت ممتعض وقتها وقلت ماذا يقول هذا الرجل علينا واليوم اقبل جبينه على تلك القراءة البصيرة والناقدة والأستشراف الدقيق!

أي عار وخزي ونحن ننتمي ونبارك الدول التي أعلنت التطبيع كالأمارات والبحرين وتواقين ونشجع على البقية أن تلتحق ولكن ليس لقتال أسرائيل بل للتطبيع مع أسرائيل وقتل القضية الفلسطينية ونحرها من الوريد للوريد!

مجد وفخر وسمو يليق بالشيعة دون السنة المطبلين للتطبيع والذين يتصرفون هم وصحفيهم الجهلة وبعض انصاف المتعلمين ويرقصون لهذا العار والخذلان لكل ما ورد في صحاحهم الذي سحقوه بالأقدام!

وماذا نقول في حديث طرد اليهود من الجزيرة العربية يا أبطال السنة ايها الغيارى على نبينا المصطفى تبا لكم نكستم رؤوسنا لا بارك الله فيكم وحولكم