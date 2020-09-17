المقالات

النظام السني العربي مشروع أمريكي!


 

الدكتور عبد القهار المجمعي ||

 

فليصمت العرب السنة وليأكلوا التراب والقاذورات على ما جادت به نفوسهم القذرة والرخيصة وهم يتفاخرون أمام الملأ بالتطبيع ويبيعوا الأوطان ويرهنوا الشعوب لمن وجب قتالهم بالقرآن والسنة النبوية وكتب المسلمين وصحاحهم الذي غادروه وغادروا كل روايته والفتاوى!

يعلم الله اخجل صرت وأنا السني من هذا الأنتماء المشين مع صمت سني علمائي قاتل كشف حجم الخديعة التي عليها السنة ويوم قال الاخ سلام الزوبعي كنت ممتعض وقتها وقلت ماذا يقول هذا الرجل علينا واليوم اقبل جبينه على تلك القراءة البصيرة والناقدة والأستشراف الدقيق! 

أي عار وخزي ونحن ننتمي ونبارك الدول التي أعلنت التطبيع كالأمارات والبحرين وتواقين ونشجع على البقية أن تلتحق ولكن ليس لقتال أسرائيل بل للتطبيع مع أسرائيل وقتل القضية الفلسطينية ونحرها من الوريد للوريد!

مجد وفخر وسمو يليق بالشيعة دون السنة المطبلين للتطبيع والذين يتصرفون هم وصحفيهم الجهلة وبعض انصاف المتعلمين ويرقصون لهذا العار والخذلان لكل ما ورد في صحاحهم الذي سحقوه بالأقدام!

وماذا نقول في حديث طرد اليهود من الجزيرة العربية يا أبطال السنة ايها الغيارى على نبينا المصطفى تبا لكم نكستم رؤوسنا لا بارك الله فيكم وحولكم

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التطبيع مع الكيان الصهيوني خيار الجبناء
اسراليج
فنتازيا نقاشية
النظام السني العربي مشروع أمريكي!
مرجع وارد أمريكي..!
كربلاء ساحة الضيافة وكرم آهل العراق بخدمة سيد الكرماء.
العراق لاذ بصبرك !!
الولايات المتحدة الابراهيمية..!
يحتاج العرب في المنطقة إلى معرفة المزيد عن أمريكا 
رسالة الى ابن تيمية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك