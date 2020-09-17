المقالات

العراق لاذ بصبرك !!


  محمد حسن الساعدي||

 

لقد أثبتت مرجعية الامام السيستاني انها سيدة الموقف في المراحل الصعبة التي تمر بالعراق دولة وشعباً،وفي كل موقف وعندما تصل الامور وفي شتى المجالات الى طريق مسدود لينبري الامام السيستاني ليعلن موقفه والذي يكون هادياً وطريقاً للخلاص من أي محنة يمر بها الوضع السياسي في البلاد، ونراه في جميع المواقف حريصاً أشد الحرص على وحدة العراق ارضاً وشعباً، وسلامة شعبه وضمان امنه بما يحقق الرفاهية في ظل هذا الأمان ، لذلك فان العراق بجميع مكوناته وطوائفه يشهد للمرجعية مواقفها الوطنية الثابتة من المشاكل التي عصفت وتعصف بالبلاد لان المرجعية الدينية العليا تنطلق من رؤيتها ونظرتها لشكل الدولة التي يجب ان تكون عليه شكل الدولة هذه والتي تبتني على مبادئ وروح الانتماء الوطني، والتمسك بالمرتكزات الاساسية للتعايش السلمي بين ابناء الشعب الواحد، والحفاظ على نظام المجتمع من الانهيار في جوانبه المتعددة الاجتماعية والدينية والاقتصادية والامنية والتي يحفظها يمكن حفظ كيانه واستقراره الى جانب وقوفها المستمر الى جانب مطالب الشعب العراقي الحقة في العيش الكريم وتوفير الخدمات والسعي من اجل الاستقرار السياسي للبلاد . بيان مكتب سماحة الامام السيستاني والذي جاء على ضوء زيارة ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في العراق "بلاسخارت" الى مكتب سماحته حيث اوضح وبصورة واقعية عن دعمه لجهود الحكومة في أستباب الامن ومحاربة الجريمة المنظمة إلى جانب أيقاف عصابات الجريمة في المنافذ الحدودية والسيطرة عليها، الى جانب دعوته لانتخابات مبكرة على أساس قانون واضح وعادل ومنصف، كما اكد على ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية في مدة زمنية محددة ومعقولة، والتأكيد على ضرورة الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقال والاختطاف في صفوفهم وحاسبة من قاموا بذلك خلافاً للشرع والقانون، كما اكد المرجع الديني الاعلى على رفض التدخل الاجنبي في الشأن العراقي واتخاذ البلد ساحة لتصفية الحساب بين القوى الدولية والاقليمية،وضرورة إجراء إصلاحات حقيقية في مؤسسات الدولة تنسجم مع الوضع الحرج الذي تعيشه البلاد وبما يحقق الاستقرار المنشود .  اليوم على جميع السياسيين أن يعوا جيدا حجم وهيبة المرجعية الدينية ومكانتها بين جمهورها والشعب العراقي عموماً ، وان يأخذوا هذه التحذيرات على محمل الجد ، لان الوضع خطير وينذر بكارثة أمنية ما لم يتم استدراكه ، والحيلولة دون انهيار العملية السياسية . كما يجب على التحالف الشيعي أن يكون على قدر المسؤولية من جديد ، وان يعيد بناء اسس الديمقراطية وفق رؤية وطنية بعيداً عن المصالح الحزبية ، ووضع نظام سياسي يهدف إلى بناء العراق الجديد ، وكسر قاعدة الصنم التي لم يجني من وراها الشعب العراقي سوى الخراب والذل . المرجعية الدينية هي الصمام الحقيقي لوحدة الشعب العراقي ، وهي المصد الحقيقي في منع تحقيق أهداف وأجندات البعض في تمزيق وحدة العراق وشعبه ، ويثبت للجميع أن أمام الشيعة ليس للشيعة ،بل هو للمسلمين جميعاً خصوصاً العراقيين منهم ،وان السيستاني ليس للشيعة فقط فهو ابو العراقيين وخادمهم.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق لاذ بصبرك !!
الولايات المتحدة الابراهيمية..!
يحتاج العرب في المنطقة إلى معرفة المزيد عن أمريكا 
رسالة الى ابن تيمية..!
القيم والاخلاق..الدرس المفقود
هل أعلام الحق غير مؤثر!
عرب عارية
جريمة المنصور جنائية..
الاصلاح السياسي الى اين؟!
اغتيالات..جرائم وحشية.. والتهمة معدة مسبقاً
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1428.57
الجنيه المصري 76.39
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 320.51
ليرة سورية 2.35
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.81
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك