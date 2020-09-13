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مناشدة الى القيادة السياسية الشيعية


 

عبــــاس العـــرداوي

 

كمراقب للحراك السياسي والامني

لبلدي العراق  اضع امام حضراتكم بعض الحقائق، وان كنتم بها اعلم وبتفاصيلها ابصر، الا انني اضعها حجة امام الراي العام وجمهوركم وانتم مقبلون على  الانتخابات الاكبر اهمية في مستقبل العراق.

من المسلم به ان العدو  قد اعد العده وجهز ادواته وشحذ الهمة لاسقاطكم.

و قد ساهمت اخفاقاتكم  الخدمية في السماح له بالتوغل الى جمهوركم الذي اطاع لسنوات ودافع مرات عده، لكن تكرر اهماله ودعمة وتكررت له  الوعود مراراً وتكرارا واتخذ منها بعضهم جنودًا لمشروعة التخريبي متعكزا على نقاط قوة في المجتمع الشيعي تحديداً، مع انه مجتمع صبور مضحي ومظلوم.

تحرك العدو من سوء الخدمات وانساهم عدد المفخخات.

وتحرك من خلال الفساد وتناسى فساد برايمر والآخرين.

وتحرك من خلال ترسيخ الخلافات الداخلية وابرازها بشكل كبير الى حد التسقيط وتناسينا مقولة اكلت يوم اكل الثور الابيض .

اليوم اصبح المجتمع الشيعي ينقسم الى مايلي

1-قسم ضد العملية السياسية .

2-قسم على الحياد .

3-قسم يؤمن بقضيته ويعمل للدفاع عنها.

هنا اجد دون تقريع على ما سلف كلنا نتحمل مسؤولية ما مضى ونتحمل مسؤولية مستقبل شعبنا ولهذا امل ان نتحرك جاهدين نحو مايلي.

⭕       الالتفاف حول المرجعية وجعلها في مقدمة المشروع والالتزام بتوجيهاتها فهي طوق النجاة .

⭕       بناء مشروع وطني يضع حق الشيعة أولاً.

⭕       الالتفاف حول قيادة شجاعة وكفوا وذات تجربة ومعرفة بالعملية السياسية وتجيد التعامل مع الشركاء بهذا الوزن .

⭕       الحفاظ على مصدر قوة الشيعة وهو الحشد الشعبي ودعمة ورفع كل ما يضعفه حاليا، مع التنسيق مع الفصائل في ذالك .

⭕ كشف مخططات الاعداء امريكية خليجية داخلية انفصالية او تخريبية .

⭕ كشف حجم الفساد والهدر بالارقام وبيان من يقف خلفها وكشفها للراي العام حتى لايتم تحميل المسولية ا لخط الاسلامي دون غيره .

⭕       الترويج لخطة بناء الدولة بجداول اقتصادية رصينة وطرحها للراي العام.

⭕ انعاش الذاكرة بجرائم البعث والقاعدة وداعش وتسويقها بكل طرق التواصل الاعلامي .

⭕       التركيز على احياء الشعائر  الدينية واستثمارها بدعم الدولة وحق الشيعية والدعوة لرفع الظلم عنها.

⭕       بيان محرومية الشيعة والتركيز على العشوائيات والطبقات الضعيفة لاسيما المضحين.

⭕       اقامة فعاليات دعم لعوائل الشهداء والمضحين والفقراء والمستضعفين .

⭕       تبني مطالب الشباب واحتوى القدر الممكن او تحيده خلال هذه الفترة.

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