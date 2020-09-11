️احنه مو ضد الحشد ❗️

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عدنان فرح الساعدي ||ذولة الجوكرية وحفنات السذج والاغبياء الذين يصدقونهم عدهم فلم ..بعنوان (احنه مو ضد الحشد بس ضد قادة الحشد) وخطية بس ولد الخايبة يستشهدون ! أي قيادات حشدية تلك التي يدعي الذباب الالكتروني انها لن تموت ، والموت لا يعرف سوى المنتسبين ؟! لوما تشوفون بس اهل الكراسي؟ المانشتريهم بفلس منو الما استشهد ؟ الحاج الشهيد جمال ............. نائب رئيس الهيئة مدير الإدارة ... ابو سجاد الواسطي مدير الهندسة... جاسم شبر أمر كتيبة المتفجرات .. قصي المازني مدير العلاقات.. محمد رضا معاون مدير الاستخبارات .. أبو أحمد العبيدي معاون مدير الشهداء والمضحين.. دكتور حسين حليم أمر لواء 10 ومشرف الوية بدر.. ابو منتظر المحمداوي أمر لواء 10.. ابو طه الناصري أمر لواء 4.. ابو حبيب السكيني أمر لواء 2.. شيخ كريم الخاقاني أمر لواء 25 ابو جاسم الناصري أمر لواء 14..ابو سيف الغراوي المشرف العام على لواء 18.. حميد تقوي قائد عمليات لواء 14..ابو فضة الدراجي قائد عمليات لواء 17..سيد صالح البخاتي قائد عمليات لواء 40...ابو حسنين الموسوي قائد عمليات لواء 4 أبو سريح البصري قأئد عمليات لواء 313 وليد ثجيل قائد عمليات لواء 314 حسن كريدي أمر الفوج 3 اللواء 6.. ابو جواد الحيدري مسؤؤل استخبارات لواء 6..مظفر القريشي مسؤؤل استخبارات اللواء 6..صباح العقابي مسؤول هندسة اللواء 6.... مازن ال شبر مسؤول هندسة اللواء 6.. ابو اشتر الفيلي معاون أمر لواء6... ابو احمد الفهداوي قائد عمليات لواء 6 .. خضر المكصوصي مسؤول قناصي لواء 11...ابو تحسين الصالحي مسؤول عمليات أهل.. الحق..مهدي الكناني أمر فوج ديالى اهل... الحق..احمد جاسب أمر فوج ديالى اهل... الحق .. مهدي صالح قائد قوة ميسان اهل... الحق ابو زينب الساعدي امر فوج النجف أهل الحق..ابو صديقة الجمالي القائد الحاج مهدي الكناني أمر لواء في أهل... الحق... ابو موسى العامري مسؤول عسكري في أهل... للحق..ابو كوثر مسؤول المراسلين الحربين.. حيدر المياحي أمر فوج المهمات الخاصة لواء 18..جواد الحسناوي مسؤول كتيبة صواريخ اللواء 10..ابو تحسين الساعدي مسؤول كتيبة الرشاشات اللواء 23 ..ابو فاطمة العنبكي مسؤول تشريفات المطار.. حسن الدراجي حماية نائب رئيس الهيئة..عمار الملأ مسؤول الآيات الضيافة حيدر علي مسؤول قسم علاقات أحمد الشيباني المستشار.. حاج شعبان نصيري المستشار .. عبد الحميد شري مدير مكتب البصرة سلام الديراوي امر لواء ١١٠ ابو كرار الحيدري استشهد هو و٧ من جنوده امر اللواء الثالث الشهيد القائد ابو شرار الموسوي مسؤول الهندسة العسكرية الشهيد خالد خماس ابو كميل وانا اقول كل الشهداء قادة لانهم اعلى رتبة منا جميعاً