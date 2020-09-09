المقالات

إعادة نشر رسومات تشويه "الرسول الأعظم" وجس نبض الأمة!!


  إكرام المحاقري||   على مراحل متفاوتة ماضية وأخرى قادمة والجديد منها نُفِذ منذ أيام قليلة مضت.. تعمدت الصحف "الفرنسية" نشر رسومات مسيئة تستهدف النبي محمد - صلوات الله عليه واله - والدين الإسلامي الحنيف, هذا هو الظاهر من تلك الرسوم لكن الحقيقة هي مغايرة لطبيعة الأمر المفهوم لبعض العقول المسلمة,وهكذا تواصل تلك الصحف الاعتداء وجس النبض.. هناك من سيحدث نفسه قائلا: عن أي نبض تتحدث هذه المرأة!! ولماذا خلط الاوراق!! وهل هناك داع لتسييس كل مايدور من احداث جديدة!! أقول نعم: هناك من سيقول هكذا ليس من منطق حسن النية، والتدجين العقلي والفكري الذي وصلت اليه هذه العقول التي اتقنت التساؤلات وفقدت الغيرة والحمية على معتقداتها ومقدساتها, بل أنها فقدت الإنتماء الحقيقي للدين الإسلامي الذي يبدأ من الإيمان بعظمة النبي محمد صلوات الله عليه واله ومصداقية رسالته وكل ما جاء به من الحق. جميعنا يلاحظ جديد ماتقوم به تلك الصحف المحسوبة على "اللوبية الصهيونية" رأسا, خاصة بعد الإعلان والترويج لموضة التطبيع وإزاحة الستار عن حقيقة مسرحية "صفعة القرن" التي سآل من أجل تنفيذها لعاب بعض الأنظمة العربية المقيتة، ومن يجهل الحقيقة فليراجع الواقع للأمة العربية، وأين كانت مكانة النبي العظيم محمد في قلوبهم وأين أصبحت!! وهل أغضبتهم هذه الرسومات وهل ايقضتهم!! الحقيقة هي : لا. إذا, فلندرك أن هذه الخطوات عبارة عن عمليات جس نبض الإيمان والغيرة في قلوب المؤمنين، وكأنهم هذه المرة جسوا النبض باحكام ولديهم عمليات جديدة..، وقد يكون من يدفع ثمن الحبر في قادم الأيام هم العرب أنفسهم وليس هذا ببعيد!! فالدين حقا أصبح غريب, لكن من هم الغرباء!! في الأمس البعيد كان هناك الكثيرون من الغرباء الذين ثأروا  من أجل نبيهم وكرامة دينهم, وكان هناك حكومات تندد وتشجب الفعل القبيح "للدنمارك" وغيرها, لكن اليوم المرحلة أصبحت خطرة للغاية, وماذا بعد هذا الإنبطاح !! هل سيكون الصمت هو الحل الوحيد وهل صدق من قال السكوت من ذهب!! أم أن ذهب فعل ماضي مضى وانقضى!!
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إعادة نشر رسومات تشويه "الرسول الأعظم" وجس نبض الأمة!!
لاتزعل رجاء أن كنت لست المعني...!
إسرائيل وتفتيت الامة العربية
هيبة الدولة مع خريجي كليات الإدارة والإقتصاد؟!
الكذب والمشاريع الوهمية وراثة بعثية
ماكو ولي إلا علي ونريد حاكم أجنبي
هل بالإمكان الخروج من الازمات؟!
الاعلام الحسيني..تاثيراته ونتائجه
الأستثمار الزراعي ودوره في بناء الدولة والمجتمع 
الكورد الفيلييون صفة ظلمتهم ام ظلموا أنفسهم ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك