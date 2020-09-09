الكورد الفيلييون صفة ظلمتهم ام ظلموا أنفسهم ؟

صلاح شمشير البدري ||

يعيش في العراق والذي يعتبر بلد المكونات اغلبية عربية بعدها القومية الكردية ثم التركمان مع طوائف واديان تعتبر حسب اعدادها أقلية وهم المسيحين والصابئة والايزيدين والشبك مع اختلاف بالاراء حول موضوع المقال وهم الكورد الفيليين ،والذي كثر الجدل حول تسميتهم وتاريخه وماجرى عليهم في ثمانينات القرن الماضي عندما كان عدد سكان العراق لايتجاوز العشرة مليون تم تهجير حوالي سبعمائة الف مواطن عراقي بتهمة التبعية الايرانية كونهم كورد شيعة وامتزاج هذه الصفة دون غيرها بقرار من صدام حسين ومصادرة أملاكهم واموالهم وتغييب اكثر من عشرين الف شاب ،ومن لم يسفر تم محاربته وإخراجهم من مناطقهم واراضيهم كما حدث في مندلي وخانقين والمعروفة بالعشائر السبعة التي اعتبرت مناهضة لحزب البعث ونظامها كذلك زرباطية وبدرة ومصادرة أراضيهم والتي لم تحل قضيتهم ليومنا هذا ،وهؤلاء بمجموعهم كانوا يشكولون نسبة حوالي ٢٠٪؜من سكان العراق وهم اصحاب رؤوس أموال ومصانع ومعامل معروفة كانت تجهز السوق العراقية وتجار واصحاب اراضي زراعية وبساتين،

المشكلة اننا عرفنا المظلمة ومن ظلمهم لم يعد له وجود ،فهل أعيدت الحقوق والمفروض بعد سبعة عشر عاما ان تكون بحكم الماضي وان يرجع الحق لاصحابه ويعوضون عما اصابهم من ظلم ، ببساطة ال ٢٠٪؜ قبل أربعين عاما خلاف كل الحسابات الرياضية في النسبة والتناسب الأحصائي لسكان العراق الذي اصبح حسب اخر احصائية عن وزارة التخطيط حوالي ٣٨مليون نسمة صار الكورد الفيليين اقل نسبة أقلية في العراق ال ٧٠٠الف الذي تم تسفيرهم الى ايران مع ما موجود ممن لم يسفر من أهالي خانقين ومندلي وبدرة وزرباطية وفِي العاصمة بغداد سأترك تقديره للقارئ ، تلك كانت المشكلة ،الأدهى والامر هو ان الكورد الفيليين بين اتهامات لا ذنب لهم فيها والجميع يشهد لهم بالنزاهة والامانة والاخلاص والشجاعة والإيثار وهي أكثرها ايلاما فلم يعد احدا يذكر هذا الإيثار ،بقى الكورد الفيليين ينتظرون من الآخرين رد الجميل والمشاركة في العراق الجديد الذي أصبحوا فيه غرباء ،وعودحبرا على ورق تجاوز عمره ستة عشر عاما من التغيير الذي اصبح فيه البعض نجوم السياسة واصحاب كتل توزع الوزارات والمناصب ، لم يكتفوا بالتهميش بل بإثارة الفتنة بإعطاء مقعد برلماني يتيم للأقلية حسب قانون الانتخابات المجحف وتحت مسمى جديد المكون الفيلي بعد ان كانوا كورد فيليية او كورد شيعة وكأنهم اصحاب كتاب سماوي مختلف او طائفة دينية محدودة لعزلهم ، مايجري عليهم اليوم بحاجة لوقفة ودراسة لإعادة التعامل مع شركاء الامس في العراق الجديد الغريب ،ماجرى على الكورد الفيليين ليست اعتباطا ولا تحصيل حاصل بل قضية تثير الكثير من التساؤلات ، والذي اخر إيجاد الحلول بعض اصحاب النفوس الضعيفة ممن تسلقوا على حساب دماء الشهداء والمظلومية ليكون على كراسي تخدم مصالحهم وخدم لمن من عليهم ،المحصلة جميع الكتل السياسية شاركت بطريقة مباشرة او عبر سكوتها بتفرقتهم ثم يأتي السؤال التقليدي الممل والمضحك المبكي عند لقاء اي جهة سياسية يطلب منهم ان يجتمعوا ،بينما أحزاب التي تشكلت ايّام المعارضة تشظت الى عشرات الأحزاب لتقاسم المغانم بعد ٢٠٠٣ وبعد كل دورة انتخابية ولادة حزب جديد من بُطُون الأحزاب والجميع صاروا قادة احزاب ، فهل ترضى الأحزاب ان يجتمع الكورد الفيليين ويكونوا حزبا منافسا لهم على الساحة السياسية ويتحولوا من أقلية بقانونهم الى كتلة سياسية ووزراء يخدمون مناطقهم في وسط العراق التي هملتها الحكومات السابقة ولدى الكورد الفيليين أكاديميين وكفاءات لم تسنح لهم الفرصة لخدمة العراق الذي كانوا اساس نشأته ، يبدو انها عقدة تكونت اتجاههم وقد تنتهي مع جيل جديد لايحمل عقد نفسية ،خلال ماجاد به قلمي الصحفي لاابحث عن نصائح للكورد الفيليين فمن غير المعقول ان لايعرف الانسان الذي كرمه الله بزينة العقل الى اين يكون مسيره واي اتجاه يخدمه ،ولا اريد المطالبة ممن ظلمهم بتهميش دورهم في المجتمع وفِي مؤوسسات الدولة اعطائهم فرصة ،أقول للكورد الفيليين او الكورد الشيعة او الكورد خارج الاقليم اما أنتم حقيقة على الارض في بلد اسمه العراق او أنتم اموات يطلق عليكم بمصطلح طبي مسمى احياء في العناية المركزة وطال رقودكم فتستحقون الدعاء ان يرحمكم الله برحمته او تعودون للحياة برغبتكم .