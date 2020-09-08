اليمن/ الحقيقة لاغير ..الوطن يتسع للجميع

✍️حميد عبد القادر عنتر||

التخوين او اختزال الوطنيه باشخاص محددين وتوزيع التهم جزاف على زعطان فلتان هذا لا نستطيع ان نبني وطن ولا نستطيع ان نواجه طواغيت العالم المتمثل بقوى الاستكبار الشيطان الاكبر والكيان الصهيوني واذنابهم وادواتهم في دول المنطقه امراء النفط حكام نعاج الخليج

المرحله تستدعي الاصطفاف الوطني والابتعاد عن المناكفات السياسيه والتراشق الاعلامي والابتعاد عن حب الظهور والانتهازيه والانانيه واقصاء الاخرين وتوزيع صكوك الوطنيه على زعطان وفلتان وعلان والباقي كلهم خونه يجب ان يستشعر الجميع بالمسؤلية الوطنيه وان يدرك كل ابناء الجاليه اليمنية الشرفاء ان العدوان العالمي ليس على مكون سياسي معين العدوان هو استهدف اليمن حضارة وانسان واستهدف كل شبر من تراب الوطن من المهره الى صعده الصراع بين معسكرين لا ثالث لهما معسكر الحق ومعسكر الباطل على الجميع الالتحاق في معسكر الحق ضد معسكر الباطل وعلى القوى الوطنية والذي هم في خندق الوطن منذ بدا العدوان ان يوعو المخدوعين والمغرر بهم ومن ارتهن للعدوان عبر ندوات ثقافيه وحورات مع المخدوعين حتى يتم عودتهم الى جادة الصواب الوطن يتسع للجميع وعلى المغرر بهم من المخدوعين استغلال العفو العام الذي اصدرته القيادة السياسية والالتحاق في صفوف القوى الوطنيه والتصدي للعدوان العالمي وهناك مؤشرات بدات تلوح بالافق بالنصر والتمكين وهزيمة قوى الاستكبار العالمي ثورة اليمن امتداد لكربلاء المقدسه الدم سينتصر على السيف وسوف يكونو ابناء الشعب اليمني هم سلاطين الجزيرة العربيه والبحار والمحيطات واسياد العالم من اليمن سيتم صنع عملية تحول في دول الاقليم والعالم وثورة اليمن ستكون مصدر الهام لاسقاط عروش الطغاة والظالمين والمستبدين والمستكبرين كون اليمن واجه عدوان وغزو عالمي لم يشهد له التاريخ مثيل سقوط قرن الشيطان وشيك ومن خلفهم قوى الاستكبار تمهيدا لاقامة دولة العدل الالهي يعم السلام العالم اجمع هذا والعاقبه للمتقيين