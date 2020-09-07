حشدنا، أنتم مشروع حياة.

محمد البدر ||
بِكُم تأمن الناس ويَقّوى الوطن وتُصان الأرض وتخضر وتأمن السبُل ..
هذه العيون التي تتجادح عزاً ونخوة وشموخ كعيون الذئاب بل أنتم والله أشرس، هذه العيون هي من حرست وتحرس المواطن والوطن.
أيها المُعتَقون بتراب العراق حتى اصبحت نكهتكم بطعم الوطن لاخوف علينا ولا نحزن مادام لكم وجود.
بوجودكم
لن تخاف السامرائيات من السبي.
لن تعود كوابيس السبي للإيزيديات.
لن تخشى مسيحية أن تَهجر منزلها.
لن تخشى البغداديات من الإرهاب.
لن تغيب الضحكة من شفاه بصرية سمراء.
بوجودكم
سيستمر الجامعيون يدرسون ويعشقون ويتزوجون.
سيستمر الشعراء يكتبون أشعار الحب.
سيستمر الشباب يسهرون آمنين.
سيستمر العشاق يتواعدون.
سيستمر المتدينون بالتهجد في المساجد.
سيستمر اللاهون بإحتساء خمرتهم.
بوجودكم فالحريات مصانة لكل التوجهات.
بوجودكم
لن نلغي مواعيدنا الغرامية.
لن نؤجل طلب أيدي الحبيبات.
لن يذهب واهسنا في احتضان العشيقات.
لن تنتهي القُبل والتغزل والأحضان.
أنتم مشروع حياة.
مشروع حياة، وكل سلاحٍ خوف إلا سلاحكم محبة وأمان كساحة بيت الله.
وجوه المُقاتلين قبيحة شريرة، إلا وجوهكم هي أحلى من كنيسة كاثوليكية وأهدأ من مسجد صوفي و أودع من من وجه راهبة متبتلة.
تحية لكم يافرسان السواتر ومصاديق الوطنية.
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