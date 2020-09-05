كَتلة الناطور وحَرف الأنظار في مكافحة الفساد على طريقة الكاظمي

عادل حسين الخيكاني||

لا ينبغي ان ننسى للحظة واحدة، أن الكاظمي هو(اختيار) الكتل الشيعية حسب إرادتها واستناداً الى تهييج الشارع العراقي. وبعد أن كان الهدف من التظاهرات هو (شلع وقلع )الطبقة السياسية، إقتصر الأمر على قلع رئيس الوزراء الذي يمثل توافقاً سابقاً بين الفتح ومقتدى الصدر.

في مرحلة ما بعد التظاهرات، لا حاجة للدلائل الكثيرة على أن (افواج مكافحة الدوام)، و(القبعات الزرقاء)، والهجومات الدامية على مقرات الاحزاب السياسية(بمافيها الحزب الشيوعي الذي ايد التظاهرات)، كانت هذه تستند الى من؟..

انظروا ببساطة من هو التيار السياسي الذي لم تمس مقراته لنعلم من يجيش الشارع نحو الموت والفوضى والدمار، ليخرج في النهاية ويمثل دور المصلح التوفيقي. فكان اختيار(توفيق)علاوي، النسيب والشريك فاضحاً للغاية من الهدف وراء تغيير عبد المهدي.

المهم، الآن نحن في حكومة الكاظمي التي تنتهج مساراً طريفاً. ففي حال مطالبتها بإنجاز أو تحقيق ما تملأ به الفضاء الألكتروني جعجعة، ستطرح نفسها على انها(حكومة مؤقتة الى غاية الإنتخابات)، وهدفها الرئيس هو إجراء الإنتخابات. وفي حال مطالبتها بتحقيق الإنتخابات فعلياً، والعمل لأجل إنجازها وإنجاز قانونها، تأتي ردود الأفعال بأننا (لن)، نتمكن من إجراء إنتخابات بوجود(سلاح منفلت!)، والمعنى يشير بوضوح الى فصائل الحشد الشعبي.

طيب، هل تعنون (كل)فصائل الحشد الشعبي بالسلاح المنفلت؟، أم أن العين التي استثنت مقرات بعينها من الحرق، ستستثني هذه المرة فصائل محددة من الدمج المزعوم في القوات المسلحة؟.

هذا التخادم صار مكشوفاً بشكل مضحك. والاكثر طرافة منه، هو تقديم الخدمات المجانية للولايات المتحدة(قاتلة شهدائنا قادة النصر)،والمتسببة بدمار العراق خلال 17 سنة، والساعية علناً وبلا إخفاء لجعل العراق ساحة لمواجهة إيران، سنقدم لترامب خدمة مجانية، وسنظهره امام جمهوره الإنتخابي وكأنه (صانع السلام في الشرق الأوسط)،كيف؟..ببساطة نجتمع على الفور مع الاردنيين والمصريين(المرضي عنهم أمريكياً)، ونؤسس لمشرق عربي جديد.

سيقول قائل إن هذا السعي الى الشراكة بدأ مع عهد عبد المهدي، نعم. لكن ‘ن أي شراكة نتحدث؟…شراكة الكفاءة والنديّة، لا شراكة الاسعار المجانية ومرور الطيران التجاري الإسرائيلي عنوة.

اليوم يريد الكاظمي أن يكافح الفساد. سنشد على يديه، لكن على ان تكون يداه فعلاً تسعى الى مكافحة الفساد. ولينظر كيف أن قراراً واحداً اتخذه مجلس مكافحةالفساد في عهد عبد المهدي اعاد الى خزينة الدولة مليار دولار عداً ونقداً. وذلك عبر وقف البيع الحصر للنفط الخام، وعرضه بسعر السوق، بعد أن كانت الشركة العربية للبرتول(لأصحابها اياهم)، تأخذه بسعر 6$ دولار للبرميل. يعني ارخص من الماء بخمس مرات.

ياكاظمي، إن كنت تريد مكافحة الفساد، فنحن نبتغي إعادة الأموال، لا كتلة الناطور. واترك وسائلك الاستعراضية، والتلويح بعبد الوهاب الساعدي الذي هو جزء من منظومة عسكرية يفترض بها القدرة كلياً لا قدرة أفرادها على إنفراد.

اترك الاستعراض، فقد شبعناً ذباباً الكترونياً.

اترك الاستعراض، وانظر في اموال قادة الجيش المتضخمة، وفضيحة منزل طالب شغاثي الاميركي بمليون دولار، لازالت حاضرة.

اترك الاستعراض، كي تحضى بفرصة حقيقية لخدمة العراق، لا خدمة المتحصنين بالفساد وشركات الفساد