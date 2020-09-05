المقالات

الرب أمرني باحتلال العراق؟!


 

أسامة ألفيلي ||

 

من هذه الجملة بدا ( بوش الصغير ) كلمته في برنامج وثائقي ل بي بي سي عندما أكمل جملته الرب أمرني باحتلال العراق وأفغانستان وإقامة دولة فلسطينية .

حينها تم بدأ العمليات العسكرية في 19 مارس 2003على تخليص العراق كما مشاع ؟؟ لما يتمتع به ولا يخفي على الجميع عن كل عوامل الجذب ( حضارة وموقعا استراتيجيا واقتصادا ) وهو ما أبرزته المراحل التاريخية التي مر بها وهذا ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية أن تجعل العراق في أولويات السياسة الخارجية  ومن البنود المهمة جعل العراق مزدهرا وحكومة مستقلة قوية وان تتحسن العلاقات الدبلوماسية وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد وحل جميع القضايا والمشاكل المتعلقة بدول الجوار ولا يخلو أن الأمر كان مرحبا به لدى المسؤولين في الحكومة بعد 2003 في ذلك الوقت خصوصا بعد الزيارات المتكررة للمسؤولين الأمريكيين..

 لكن الرغبة الأمريكية انعكست تماما فبعد الاحتلال حكمت قبضتها وعملت ببلطجة أفلام الكوبوي وبانت كذبتها فهناك أهداف مستقبلية لم تكن على طاولة أو تفكير محللينا السياسيين والكتاب بعدها عرفنا أن دخولها للعراق اكبر من كلمة احتلال ؟ وهو الاستحواذ على موقع استراتيجي مهم للشرق الأوسط وإنهاء مستقبل التسليح الإيراني والبرنامج النووي والحفاظ أكثر على امن إسرائيل .. أما بالنسبة للعراق لم تكتفي بالاحتلال فقط أنما عملت على تدمير البلد وتمزيق هوية الشعب في ديمقراطية مزيفة وحرية مفرطة وهذا ما أريد أن أصل إليه

أن من أساسيات الصراع ألان هو وجود طرفين يمثلان أهداف ومصالح وأفكار( الطرف الأول ) هو من يرفض الوجود الأمريكي ببساطة لأنه محتل وهذا الاحتلال يجب أن ينتهي حسب البنود والاتفاقات وهذا الطرف يمثل شريحة كبيرة جدا من العراقيين من طوائف عدة أما ( الطرف الثاني ) فهو الطرف المتناقض الذي جعل نفسه في خندق الدفاع عن الوجود الأمريكي وللغرابة أن هذا الطرف المتناقض الكثير منه هو من كان يملك عصى موسى وهو المتحكم في العراق قبل 2003 ؟ وهو المتضرر الأكثر من الدخول الأمريكي ونجده اليوم يستميت في الدفاع عن الأهداف والمصالح الأمريكية بل يطلب عدم خروج القوات الأمريكية من العراق ؟

المسألة هي حرب الاستنزاف الذي وضع خطته الاحتلال الأمريكي بنجاحه بإنشاء فريق عمل يدافع عنه ويتصادم مع الطرف الأول وهذا ما حدث في عمل فجوة كبيرة بين مكونات الشعب والسياسيين العراقيين في إدخال العراق بحروب طائفية ونزاعات سياسية قد أحالت المجتمع العراقي إلى مجتمع معطل في اغلب نواحي حياته , من جهة الأدوار والوظائف وتضارب الأفكار والقيم فالأمر بات شاملا ترك أثارا كبيرة على ابسط دقائق الحياة بالنسبة للفرد العراقي . ولا زال الصراع مستمرا قد تختلف شدتها بين الحين والأخر حسب المعطيات ولكنه خطرا جدا ألان , لان الصراع الذي يحدث هو النوع الأشد لأنه بين سلطتين الأولى تدافع عن منهجها وهويتها ووجودها والثانية تحاول أن تسترد قوتها وفرض سلطتها باستخدامها كافة السبل فأصبحت البيانات والآراء أكثر وضوحا كلما زاد التصادم والتصارع . والخاسر الوحيد هو المواطن العراقي .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مواكبكم والعقارات لن تجمع غير النفايات!
حصر البطالة، وكورونا، و السلاح!!
كلام شروكي..فكرة المؤامرة والطائفية اقبح كلمتين
البوصلة..الطريق الثالث
عندما يتغوط فائق دعبول من فمه..!
خصم الكلام..السيستاني هو المستهدف!
لمحة عن النهج التكفيري السرطاني
الدين القيم بالحقيقة وليس بالعدد اللفظي.
إصبع على الجرح..وطن وأبناء وآباء ..
المرجعية الدينية خط احمر يااشباه الرجال
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك