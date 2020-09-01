المقالات

سياسة التطبيع.. نجاح أم فشل جديد؟


رحيم الخالدي

بعد إنكشاف الأوراق الامريكية، ونتيجة الفشل في إدارة الأمور، وتشعبها الى فروع كثيرة، وصلت حد أنها غير قادرة على إعطاء نتائج، كونها ذات تراكمات ومن الصعب تفكيكها، صار العمل بوضح النهار..

من جانب هي مع التحالف العربي ضد اليمن، الذي تتبناه السعودية والأمارات، لقاء أموال مقابل صمتها.. ومن جانب آخر حماية أمراء الخليج، الى العداء لإيران كونها تشكل قوة لا يستهان بها.

أدخلت دول الخليج نفسها بدوامة، لا تحل دون خسائر مالية ومعنوية، وتظهر بالشكل القبيح إذا رضخت للأمر الواقع، وهذا يجعل سمعتها بالحضيض، والا ماذا تفعل مثل المملكة والإمارات بحرب اليمن الخاسرة، وهي التي أعطت مدة قصيرة لإنهاء جماعة الحوثي، التي قويت شوكتها وبات من الصعب السيطرة عليها، حتى أصبحت قوة لا يستهان بها، وهي تسجل الإنتصارات وتتوعد الدول المعتدية بالويل والثبور، ناهيك عن الغنائم التي إستولت عليها..

ترامب صرح لأكثر من مرة أنه أنقذ الاقتصاد الأمريكي الراكد، بإبتزاز المملكة السعودية، بأموال لم يسبق لرئيس أمريكي أن تجرأ، وهو سعيد بذلك.. ولا يفكر سوى بالجباية مستغلا بها ضعف وإهتزاز الخليجيين، وباتت قاب قوسين أو أدنى من السقوط..

صرح ترامب أيضا أنه يريد نفط العراق وكأنهُ الآمر الناهي، وبلدنا مستعمرة يحلوا له التصرف فيها كيفما شاء، متناسيا ما سيلاقيه جراء الإستهانة برجالات العراق .

أصدر مجلس النواب العراقي، قرار يلزم القوات الأمريكية بالخروج من العراق، وهذا تزامن مع الإتفاق العراقي الصيني، الذي عقدهُ عبد المهدي مع دولة الصين، فثارت ثائرة أمريكا، لأنها ستخرج من المولد بلا حمص.. فهددت رئيس الوزراء المستقيل بالويل والثبور، وأنها ستُخرِج عليه تظاهرات لم يشهدها العراق من قبل، لكنه أبى وصمّمَ بالمضي ولم يرضخ، وفعلا تصاعدت وتيرة التظاهرات، وصلتْ حد تدخل ممثلة الأمين العام "بلاسخارت" شخصياً وباتت جُزء من اللُعبة .

نتيجة التخبط في السياسة أقدمت أمريكا على إغتيال قادة النصر، بخطوة غبية متجاوزة كل الأعراف الدولية، وحُرمة الأماكن التي ضمنتها الأمم المتحدة، وبمنظورها ستدفع لحل الحشد الشعبي، متصورة أنهُ قد إنكسرتْ شوكتُه بإغتيال قادتهِ، بيد أن ذلك ساهمَ وبشكلٍ كبير بإظهار العداء لها من خلال الجماهير الغاضبة، التي خرجت منددة بهذه الخطوة، فتحركت على دول الجوار وكسب بعض الساسة العراقيين، لضمان وقوفهم ضد الحشد الشعبي، الذي بات اليوم قوة لا يُستهان بها، وهي التي قضت على المشروع الأمريكي (داعش)، وأنهت وجودهُ كقوةٍ على الأرض .

بعد الفشل في العراق لجأت أمريكا لوضع قدم في الأراضي السورية، من خلال إرسال أرتال تخرج من قاعدة عين الأسد، باتجاه أماكن حددتها هي، وبالأصل تتواجد فيها قوات سوريا الديمقراطية(قسد)، منتظرة فرصة الرجوع للعراق، والبقاء لبناء قاعدة ثابتة لصنع الفوضى الخلاقة، التي تعمل عليها بوتيرة مكشوفة للجهات الإستخبارية العراقية والعالمية، من خلال التظاهرات المتجددة في الجنوب والوسط .

بما أن الإنتخابات الأمريكية على الأبواب، يبحث ترامب عن نصرٍ يبيّض وجهَهُ السياسي، بعد النكسات التي مُني بها، وأهم ما قام به إبتزاز الخليج لقاء حمايتهم، ونقل السفارة الأمريكية للقدس، والتدخل بشؤون الدول سيما العراق، بل ودعمت العصابات الإرهابية بالمال والسلاح بينما تُؤخر تسليح الطائرات العراقية، التي إشترتها وزارة الدفاع العراقية منذ أعوام .

آخر تخبُطات السياسة الأمريكية إجبار دولة الإمارات للتطبيع مع الكيان الغاصب، من خلال صفقة شملتْ السعودية والبحرين وعُمان، لكن لم تبدي هذه الدول أي خطوة في الوقت الحاضر، نتيجة لهيجان الشارع العربي بالتنكيل بهذه الصفقة المشينة، وإن كانت هذه الدول لديها علاقات سرية مع الكيان الغاصب لأرض فلسطين .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ذكرى الحسين (ع) بين الحب الصادق والحب الكاذب
ايها الضائعون
أصحابي خير الأصحاب
أمريكا.. ألعابها ومناوراتها.
من لحق بنا أستشهد
مصلحة العراق قبل المصالح الاخرى
يادجلة العهر يا ام الشياطينِ
جمال بن يزيد بن معاوية الكربولي
سياسة التطبيع.. نجاح أم فشل جديد؟
حياتي مع المنبر الحسيني موقف مع مدير الامن لواء مهدي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.08
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك