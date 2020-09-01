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الذكاء الكربولي ولكن!


الدكتور عبد القهار المجمعي ||

 

كما توقعت لأني أعرف طريقة تفكير فاسدي بني جلدتي من السنة! وما فعلهُ الكربولي عبر فضائية قناة دجلة التي يقف على هرمها هذا السياسي الفاسد وهي تحكي عن قناعته الثعلبية الماكرة ولكن!

تصور هذا الغبي أنه عندما يجرح مشاعر الشيعة في ليلة شهادة سبط النبي صل الله عليه وسلم سوف يوجه له الأنظار من الشعب السني أنه المغوار الذي تجرأ على الشيعة وقدم لهم أهانة في ليلة شهادة الحسين الذي يحترمه كل العالم الإسلامي والمسيحي بل كل طوائف العراق تحبه ( أحب الله من احب حسينا ) والحديث مستفيض عند الفريقين ولا مجال لأنكاره!

فوسوس له شيطانه ليعد العدة قبل العاشر من محرم حتى أنه طلب من الجميع الأشتراك بالأفكار عن تقديم أقوى أهانة الى الشيعة في ليلة تخصهم كثيراً فأنبرت سحر جميل المراهقة والتي تتطلع للوصول كيف ما كانت الوسيلة! لتقدم عيد ميلادها لتكون هي أول من يسدد رمية الوفاء للكرابلة الذين يمطرون عليها كل ما تحتاج!

فعرضوا ليلة من البرامج والأغاني المختارة بعناية والعالم الأسلامي يذرف الدموع على سبط المصطفى في ليلة هي من أكثر الليالي حزن وثكل ووجع .

بل وانا أعرف الكثير من السنة الشرفاء كانت تلك الليلة عندهم أليمة وقاسية إلا عند الكربولي وسحره العاهر! كانت ليلة الاهداف السياسية لألفات نظر السنة أنا من يصلح قائد سياسي يهين حتى الحسين في قادم الأيام فأنتخبوني!

هدف كان فاشلاً بامتياز فلم يلفت به نظر السنة المعارضين لهذا التصرف الأرعن ولا كيكة عيد ميلاد سحرهم حققت نقلة نوعية ، والذي حصل هو مزيد خزي ونقمة وفضيحة عداء بعض السنة لأهل البيت النبوي الذي نزعم أننا اتباعه!!!

وكل ما حصل هو حوبة الجرأة على أهل النبي وعترته ومن أوصى به خيراً ، فصار دفع الثمن مادي ومعنوي والقادم أكيد أعظم فلا تثقوا يا أهلي بالمخادعين الفاسدين الذين جلعوا من فضائياتهم مكان للدعارة وشرب الخمور ووووو!

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