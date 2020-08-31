الحقيقه لاغير

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✍️حميد عبد القادر عنتر|| توحيد صفوف الجاليه وانهاء الانقسام والابتعاد عن المناكفات والتنازل من اجل الوطن وعودة المخدوعين الى جادة الصواب والالتحاق في صفوف القوى الوطنيه هذا يتطلب الى وعي مجتمعي وثقافة مغروسه لدى صفوف الجاليه انطلاقا من المسؤلية الوطنيه عندما يشاهد العالم الجاليه اليمنية في امريكاء تقف في خندق واحد من مختلف المكونات السياسيه ضد العدوان السعودي الاماراتي ومن خلفهم قوى الاستكبار العالم يضع الف حساب للمواطن اليمني انه مثقف ويحمل فكر ومشروع وطني وهو التصدي للعدوان العالمي والانخراط في صفوف القوى الوطنية في داخل الوطن هذا يعكس مدى وعي وثقافة الجاليه اليمنية لكن اذا كان هناك انقسام وصراع وكل واحد يحب الظهور سوف يتم خلخلة الصف الوطني وبالتالي العدو يستغل الانقسام مما يزيد التوتر وتوسيع الهوه وتمزيق النسيج الاجتماعي تنفيذا لاجنده سياسية تخدم قوى الاستكبار العالمي من اجل اعادة اليمن الى الوصايه والسيطرة على الشريط الساحلي وباب المندب وتامين الملاحة الدوليه لصالح الكيان الصهيوني هذا هو المخطط والمشاريع الامريكيه الذي يهدف الى تحقيقها بالمقابل استطاع ابناء الجالية اليمنية الشرفاء تغليب المصلحة الوطنيه على المصلحه الشخصيه وتوحيد الصف والاصطفاف الوطني من اجل مواجهة العدوان العالمي وافشال مخططاته تحياتي لكل ابناء الجاليه في امريكاء وفي دول اورباء والعالم الذي وقف مع معسكر الحق ضد معسكر الباطل هذا والعاقبه للمتقيبن