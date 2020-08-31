عندما يكون الجهل سلاح



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

مفيد السعيدي|| ابان حكم الطاغية في اخر العشر سنوات من القرن العشرين حينها كانت هناك الحملة الايمانية التي كان يرعاها ذلك الطاغية وكتب بوقتها القرآن بالدم في ليلة العاشر من شهر محرم الحرام طل على شاشة التلفاز وبسهرة تلفزيونية تدق دوانيقهم ورقصهم بتلك اليلة المباركة ليلة استشهاد سبط النبي صلى الله عليه وسلم دون خجل من الله اضافة لذلك اخذت بعدها تعاد تلك الفواحش كل عام عبر ابنه الزاني ليقيم مع بعض الخوارج عن ملة رسول الله لتقام حفلات زفاف مفترضة على البعض وبعضها مدفوع الثمن للنيل من تلك الشعيرة التي اعتبرها يوم اثبات وتثبيت الدين الاسلامي. طلت ليلة العاشر من شهر محرم الحرام تحدى القنوات الفضائية التي يراعها احد افراد العهر السياسي وبوق من ابواق الفوضى والفتنة لتعرض ليلتها حفل غنائي راقص وكانهم يعيدون تلك الخسة. اليوم اصبحت منصات الفتنة سلاح لنشر الجهل والفوضى وليعلم العامة والخاصة الذي احيوا هذه اليلة المباركة بالشعائر وتخليدها ان من يريد ان يرمي بهم ببئر الضلال هي هذه القنوات فيستخدمون الاعلام لنشر الجهل ليكون سلاح تقتل به الامم كما استخدم ضد الامام الحسين عليه السلام في تلك الفترة