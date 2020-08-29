العشائر إلى أين؟!

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د. عباس الجبوري || القتال والاقتتال بين العشائر اخذ منحى اخر وتحول الى رعب وارهاب في غياب للدولة وهنا لاتحدث عن العشائر الكبيرة المحترمة التي لها عمقها التاريخي المشرف والتي لازالت مضائفها عامرة بالبخت والحظ وعمل المعروف وحل اكبر النزاعات ونحن نقف باحترام لهذه العشائر ولكن هناك عشائر صغيرة اخذت طريق القتال وحرق البيوت وزرع الخوف والرعب في نفوس الناس وما حصل امس في احد مناطق بغداد من قتال باسلحة ثقيله هو تجاوز على كل الاعراف والقيم وخاصة ونحن في أيام محرم واستذكار استشهاد الإمام الحسين وال بيت الرسول العظيم عليهم السلام جميعا... هل يجوز الاعتداء على أملاك الناس وبيوتهم انت ايها المتخلف الذي تطلق النار انت وسط البيوت والعوائل هل انت في الصحراء لماذا هذه الهمجية وهذا الاستخفاف بحياة الناس وانت ايها الشيخ الدمج يامن سمحت بإطلاق النار بهذه الطريقة البشعة المرعبة اما تخجل من الحسين عليه السلام ألم تكن حسينيا ام انك لاتعرف عواقب الأمور... أين الشرطة أين الجيش أين الأجهزة الامنية لماذا الحكومة لاتتصرف وتوقف هذه المهزلة وهذا التجاوز على حقوق الآخرين أين قانون الإرهاب الذي شرع ومنع الدكة العشائر ية لماذ لايطبق على هذه الشراذم من العناصر المنفلته ... العشيرة كانت ولازالت هي بيت الستر والحظ والبخت اما هذة العشائر الصغيرة التي تتقاتل بهذه الطريقة لاتمت لعشائرنا الأصيلة باي صلة ولاتمتلك رجل حكيما واحد يوقف هذا العنف والرصاص الحي الذي يقع على رؤوس الناس الأبرياء... نناشد الخيرين من عشائرنا المحترمة ان تتدخل وتقف بوجة هذا الأسلوب الجديد لبعض المحسوبين والمنتفعين من هذه المشاكل..