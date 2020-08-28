أبن جلدتي إرهابي!

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الدكتور عبد القهار المجمعي|| لأن أعرفك ايها الحلبوسي وأعرف الكثير ممن يتصدرون مشهد السنة السياسي فلي مع الكثير منكم رفقة لكن كان مفترق الطرق هو الكذب والخداع الذي شرعتموه وجعلتموه هوية لكم وجسرا لمآربكم الدنيئة! أصابتني الدهشة من تصريحك ايها الحلبوسي وأنت تصنف السلاح المنفلت شيعي فقط ومن مكون واحد شيعي ومن فصائل شاركت في تحرير العراق والغربية تحديداً من د١١١عش وكنت أنت وأمثالك بهذا الوقت فتحتم سوق بضاعته شرف الغربيات من نساء السنة في كل محافظة وصل لها د١١١عش أو أستقدمها بيت كان من حواضن الأرهاب! استغربت كثيرا من التصريح مدفوع الثمن والمسعر سلفاً والذي لم يتأخر البنك في زيادة رصيدك على مثل هذا التصريح فهي أجندة تتبناها مع خطورتها وغير مهم مخالفة الواقع وتناسي الضغط على المكون الشيعي ممكن ماذا يفعل وأي شيء سوف يأتي به الضغط ويقلب الطاولة! اتمنى على مثل زغب جاهل بالسياسة الرجوع إلى ما يكتبه الكاتب السني والصحفي الحاذق اسعد البصري لتعرف منه ماذا يحدث لو وصلوا الشيعة بعد هذا الصبر المطلوب منهم ومن قواعدهم من خلال من لو تجاوزوه لما بقيت على كرسي التصريح ساعة! فلا تغتر هناك دولة عميقة وارادة شيعية اعلى مما تمني به نفسك وأمثالك الموهومين الذين يريدون اعادة الكرة علينا كام ٢٠٠٦ وأكثر وأنت وأمثالك كل شيء جاهز للهرب وكما فعل المنافقين حاتم سليمان الصفيق والفاسد عبد الرزاق والهاشمي وغيرهم ضاقت بهم فنادق اربيل والاردن والامارات عندما اخذوا دور مؤيد البدري وصار التعليق من الفنادق وهم عراة على فروج النساء والكؤوس يبد والموبايل للتصريح بيد اخرى! أحذر السنة الشرفاء خاصة ممن ذاقوا اهانة د١١١عش وما فعلت بأشراف البيوت وأطهر نساء الغربية والسلاح المنفلت ايها الديوث هذا بعضه وليس سلاح أنت من أعتبره بالقانون شرعي أمريكا لا تحمي العملاء فخذ حذرك!؟ سلاح السنة المنضبط!!! نخسه منه الى من يلعب بنار التصريحات الحلبوسي! - فيلق عمر . - جيش محمد . - كواتم الظلام . - الجيش الإسلامي . - جيش الراشدين . - كتائب ثورة العشرين . - الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية وجيش . - جيش أنصار السنة . - جيش المجا-هدين . - تنظيم قاcدة الجها-د في بلاد الرافدين . - الجماعة السلفية المجا-هدة . - ثوار الأنبار . - الجبهة الوطنية لتحرير العراق . - القيادة العامة لمجا-هدي القوات المسلحة . - المقاومة والتحرير في العراق . - مجلس شورى المجاهدين في العراق . - جيش الفاتحين جيش . - الطائفة المنصورة . - جيش رجال الطريقة النقشبندية . - سرايا الجها-د الإسلامي . - جيش أبي بكر الصديق السلفي . - كتائب صلاح الدين الأيوبي . - سرايا الغرباءوجيش العزة في العراق . - جيش أهل السنة والجماعة . - كتائب الحسن البصري . - كتائب القصاص العادل . - منظمة الخضراء الإسلامية . - حركة الكفاح الإسلامي . - جبهة حماة العقيدة . - مسلحي ثوار العشائر . - د٤١١١١١١ش .