صراع الوعي .. مسؤوليتنا جميعاً 

حيدر الحاج ||



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بين الوعي واللاوعي تتقلب الحال التي يعيشها بعض شبابنا المندفع في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب وخصوصا مايحدث في ( الناصرية والبصرة ) تدفعنا الى اثارة تساؤل كبير فهل هي حالة وعي ام حالة اللاوعي ؟ وللاجابة من وجهة نظر شخصية تتجسد امامي حالة هجينة بين وعي مصطنع سخرت له كل الادوات المادية والمعنوية فأصبح في ذهن حامله عبارة عن وعي تام يدافع عنه بكل ما اوتي من قوة حيث يشعر بانه المحرر والوطني والمناصر والمدافع عن وطنه وهو الذي سيخط اسمه بالذهب على جدران الوطن الذي سيحرره من العدو الذي رسمه في مخيلته من صنعوا لديه هذا الوعي الزائف .... وبين حالة لا وعي تام مطلق اصبح معه هذا الشاب اداة سهلة التلاعب والتحريك كيفما اراد محركه والمتلاعب به فاصبح مثل كرة القدم يتلاعب بها أمهر اللاعبين واكثرهم خفة ورشاقة ولياقة .... السبب الذي اوصل الشباب الى هذه النقطة الحساسة التي جعلت منهم القنبلة الموقوتة التي ستحرق البلاد والعباد هو جهل (وعذرا لقساوة التعبير ) اغلب المتصدين للمجتمع من قادة وشخصيات بكافة المستويات .. هذا الجهل الذي غيب دور الشباب بل والادهى منه اهمال حتى الاستماع لهم او تغذيتهم معنويا على اقل التقادير وهذا هو الامر الذي استغله الاعداء ونجحوا في تسخير الطاقات الشبابية ( بغثها وسمينها ) لمصلحتهم وحسب اهوائهم لخدمة مشاريعهم التي افشلها المقاومين .... الان السؤال المهم ،،، كيف نخلص شبابنا من هذا الوعي الزائف المصطنع الذي تغلغل في اذهانهم وتربع في نفوسهم واستمكن منهم ؟؟ هل هو بصناعة وعي حقيقي مضاد ؟ ام بتفنيد هذا الوعي المصطنع عبر الحوار والنقاش معهم ؟ او بايجاد وتوفير ما فقده الشباب او ما يحتاجونه من عمل او اهتمام ؟ ام بغيره ؟؟ حسب رأيي الشخصي اعتقد ان هؤلاء الشباب لن يفيقوا من هذا التنويم المغناطيسي الا بصدمة كهربائية وهذا هو رأيي من بداية الازمة وكثيرا ما عولت على قضية استشهاد القادة الشهداء في التأثير بهم لان الفرد العراقي بطبيعته يميل الى العاطفة اكثر من ميله للعقل ولكن للاسف كان العدو قد تجهز لهذا الحادثة وسخرها لخدمته وسط غياب تام لمشاريعنا وعدم استغلالنا لهذه الحادثة في ايقاظ الشباب من غيبوبتهم ... نعم لا ننكر انها اثرت في البعض منهم ولكن منهم ايضا من لم تؤثر بهم بل زادتهم حماسة وعناد واعتبروه انجاز لهم حسب ما اراد منهم مشغليهم ..... اذن نحتاج الى التخطيط الى صعقة كهربائية على حجم ما موجود من تغييب للعقل وقبل تلك الصدمة نحتاج الى تخطيط دقيق جدا في استثمار ما بعد تلك الصعقة وكيفية الاستفاده منها وايقاظ العقول من غفلتها وسباتها والعودة بها الى جادة الصواب ...... ومن الله التوفيق