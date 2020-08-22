

https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

د.احمد البهادلي|| (بمناسبة وقف إطلاق النار بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية) (1988/08/08) أيها العالم الأعمى.. هذه سيدة عراقية دفنت وهي حامل.. وهي على قيد الحياة، مع مجموعة كبيرة من العراقيين الشرفاء.. أيها العالم الأعمى لقد عثرنا على أهلنا في عدد كبير من المقابر الجماعية.. وعثرنا على أعداد كبيرة من أبناء هذا الوطن تحت التراب. أيها العالم الأعمى.. لقد إرتكب صدام حسين جرائم كثيره بحق أبناء العراق.. وأستخدم المحرم من الأسلحة.. وأعتدى على دول الجوار بحروب مفتعلة.. وأعدم الملايين بأحكام باطلة، ودمر بيوت العلماء وأعدمهم.. ومارس جلاوزته وبكل قسوة كل فعل قبيح بحقنا.. ولم تسلم منه حتى الحجارة إذ تلاعب بملامح الإرث الحضاري.. كما تعامل معنا بطائفية بغيضة، وهجر أهلنا بحجة التبعية.. ونشف الأهوار بحجة المعارضة.. ودمر الجنوب بشكل همجي.. وهكذا فعل مع الشمال.. أيها العالم صدام حسين مجرم وطاغية لعين.. دمر إقتصادنا.. وحرف تاريخنا.. وعاث فسادا في بنية مجتمعنا.. وقصف مراقد أئمتنا.. كل ذلك بأسم مجلس قيادة الثورة.. أيها العالم حطم صدام حسين جيش العراق الغيور.. إذ كان الجندي يستجدي السكارة، بل وكان كل ثلاثة يدخنون واحدة.. بل وكان الجندي يفترش ممرات الباصات وينام على الأرض.. ليدفع نصف ثمن الأجرة.. وكان جندينا هزيلا.. نحيفا.. مريضا.. يتضور جوعا.. أيها العالم كان مرتب المعلم دولارا واحدا.. أو ثلاثة آلاف ونصف بالعراقي.. أيها العالم كانت هناك أجهزة قمعية كثيرة، جهاز المخابرات.. والأمن الخاص.. ومديرية الأمن.. وفدائيو صدام.. وشعب أمنية متعددة.. وحزب كافر.. وحرس جمهوري.. وجيش شعبي.. ووآلاف الخرنكعية بشوارب عفنة. ناهيك عن تشكيلات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. أيها العالم إنتبه فأنت مشارك في هذه الجرائم.. وكل بحسب فعله وقوله أو سكوته وصمته.. أو رضاه.. أيها العالم سجل عندك مظلومية أبناء العراق.. في أتعس حقبة حكمنا فيها البعث الكافر وأزلامه الخونه.. قطعا أستثني الشرفاء منهم أشباه(علي بن أبي يقطين). أيها العالم نحن حتى الآن لم نتنفس الصعداء.. ولم تزل عاهات تلك السنوات الطوال في نفوسنا.. ولم نزل نعاني الويلات.. أيها العالم إنها سيدة عراقية.. حامل.. في مقبرة جماعية من بين الاف المقابر الجماعية