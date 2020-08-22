🚩 كربلاء منها نتعلم شي لاثالث لهم النصر أو الشهادة 

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✍🏻 زينب الشريف عند ذكرى شهداء كربلاء العظماء نرجع للغوص والتعمق في معرفة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الذين قدموا أعظم تضحية للدين في التاريخ الأسلامي ، الذين عاهدوا الله على نصرة الحق والدفاع عن الخط الرسالي المحمدي الصحيح .. عن الامام الحسين بن علي عليه السلام : "لا يكمل العقل إلا باتباع الحق". نتعلم منهم ومن هذه التضحية العظيمة كيف ينتصر الحق على الباطل ، وكيف ينتصر الدم على السيف ، وكيف نصبر على البلاء وكيد الاعداء ونصمد أمام الظلم ونحارب الفساد والطغيان .. الأمام الحسين عليه السلام واجه أكبر طاغية في زمنه بشعار "هيهات منا الذلة" ، واليوم الشعب اليمني يواجه احفاد هذا الطاغية اعداء الله وأعداء أهل بيت النبوة عليهم السلام ، فثباتنا وصمودنا أمام هؤلاء الطواغيت والصبر على حربهم الظالمة وحصارهم المجرم على هذا الشعب فأنه الثبات على الحق حقا ، ورفض للباطل . شهداء كربلاء بموقفهم العظيم الذي ثبتت عليه زينب بنت علي عليها السلام ، منها نتعلم الصبر وثبات الأيمان على فقدان الأخ والأب والولد والزوج ، ومساندة المجاهدين بالغالي والنفيس ، زينب عليها السلام قدوة عظيمة لكل مؤمنة صادقه ، والانتصارات التي يسطرها ابطال الجيش واللجان الشعبية في جميع الجبهات كان عطاء المرأة اليمنية له الدور الكبير فيها ، لن نقول للاعداء الا كما قال الامام الحسين عليه السلام : "هيهات منا الذلة"✌🏻