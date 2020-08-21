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رسالة الى الاخ النائب احمد الاسدي 


  جمعة العطواني||

 

ابتداءا أعزيكم وجميعَ الاحرارِ في العالم والمستضعفين  في الارض بحلول شهر الاحزان،  شهر محرم الحرام، هذا الشهر الذي تعلمنا واياكم من  روايات اهل البيت عليهم السلام ،وفتاوى (جميع ) مراجعنا العظام، وقرأناه في كتب الزيارات، كيف ان اهل البيت لا يلتذون بطعام وشراب،  ويحثون محبيهم  وشيعتهم على لبس السواد وإبداء الحزن من اول يوم فيه حتى نهاية شهر صفر. (صُعِقتُ) وانا اقرا ( تهانيكم) الى العالم الاسلامي، و( ومراجعنا ) العظام بحلول شهر المصائب على اهل بيت النبوة عليهم السلام. لا اعلم وانا أعرفك إنسانا متدينا ومتفقها ايضا، ما هو مصدرك الفقهي والشرعي على هذه التهنئة ؟. انا على يقين تام بأنك قد قرات قول الامام الرضا عليه السلام حيث يقول( كان ابي اذا دخل شهر المحرم لا يُرى ضاحكا ، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه عشرة ايام، فاذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكاؤه) اقسم عليك بصاحب هذه المصيبة، هل قرات عن احد ائمة اهل البيت عليهم السلام قد( هنأ) العالم الاسلامي بهذا الشهر؟ بل هل قرات رايا لفقيه او مرجع  يبيح ذلك ؟ او هل سمعت مرجعا قد هنا العالم الاسلامي بحلول هذا الشهر؟. وكما تعلم فإننا نتعبد  بأقوال اهل البيت عليهم السلام ، وباراء مراجعنا قدس الله ارواح الماضين وحفظ الباقين . يا عزيزي   اجزم انك قرات قول الامام الصادق عليه السلام ، إذ يقول( رحم الله شيعتنا خُلِقُوا من فاضل طينتنا وعُجِنوا بماء ولايتنا يحزنون  لحزننا ويفرحون لفرحنا) وقد قرات ماذا يفعل الامام  الكاظم عليه السلام  في هذا اليوم من المحرم)   ثم ايُّ صنفٍ من العالم الاسلامي تهنئهم بحلول شهر المصائب والاحزان ، والعالم الاسلامي  بغالبيته الساحقة ؛اما من شيعة الحسين عليه السلام او من عامة المسلمين ، فاما شيعة اهل اليت فقد توشحوا بالسواد حتى الطفل الرضيع منهم ، وأقيمت مجالس العزاء في بيوتهم ، فهل يستحقون منك التهاني في ايام مصابهم؟ واما عامة المسلمين ، فهم بالتاكيد يتعاطفون مع اهل البيت في مصابهم، والتهاني بشهر الفاجعة لا  يرتضونه. نعم هناك صنف ممن( يقال) عنهم مسلمون، وهم الوهابية وسائر التكفيرين ، فهولاء ينتمون الى مدرسة بني أمية الذين اسسوا سنّةً خاصة بهم،  يحتفلون بهذا الشهر العظيم، ويعدون يوم عاشوراء يوم الظفر، لكن لا أظنك تقدم  التهاني لهولاء النواصب،  وانت من  المؤمنين الموالين لاهل البيت بلا ادنى شك. واخيرا يا صديقي اذا كنت انت بتاربخك المشرف، وتدينك المعروف  تهنئ المسلمين بحلول شهر الاحزان  وشهر  فاجعة اهل البيت عليهم السلام ، فماذا أبقيت للوهابية وال سعود من  مساحة يحتفلون بها؟.  يا صديقي اعذرني على صراحتي ، فقد اخسر صديقا مثلك وهو عزيز، لكن  كما يقول الامام الصادق عليه السلا م لأحد أصحابه( ( ان الحسن من كل احد حسن ومنك احسن لمكانك منا، وان القبيح من كل احد قبيح وانه منك أقبح لمكانك منا)   واخيرا اتمنى عليك ان تحذف تغريدتك تلك، لانها بالتاكيد ستوجع بضعة رسول الله الزهراء سلام الله عليها . اخوكم  جمعة العطواني
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رسالة الى الاخ النائب احمد الاسدي 
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