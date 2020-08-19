المقالات

ما هو غسل الأموال؟!

54 2020-08-19

سرى العبيدي||

 

·        غسل الأموال

غسل الأموال أو تبييض الأموال هو عملية يتمّ من خلالها جعل الأموال المحرمة حلال بهدف الاستفادة من هذه الأموال وحرية التصرف فيها سواء كان ذلك بإيداعها أو نقلها أو استثمارها أو التلاعب فيها، وهناك أوجه كثيرة من غسيل الأموال قد نشاهدها في حياتنا اليومية، مثل: الغش، والرشوة، والدعارة، وزراعة المواد المخدرة، والخطف، والاختلاس، والنصب، والاحتيال، وغيرها الكثير، بعد كسب المال غير المشروع يتم استغلاله واستثماره في أعمال أخرى مشروعة كي تخفي المصدر الحقيقي وتنوّه عنه وهذا النوع الأول من غسل الأموال أمّا النوع الثاني والذي يسمّى غسل الأموال العكسي يكون باستثمار أموال شرعية في أمور غير شرعية مثل شراء الأسلحة المحرمة دولياً، وبالطبع تمرّ هذه العملية بشكل عصري ومتطوّر كي تنجح بدون أدنى شكوك.

 

·        مراحل غسيل الأموال

تمر عملية غسيل الأموال بثلاثة مراحل وهي:

1ـ مرحلة الإيداع: وهي من أصعب المراحل وأخطرها فيكون فيها كمية كبيرة من المال إضافة إلى سهولة معرفة الشخص، يتم فيها التخلص من الأموال غير المشروعة بعدة طرق منها إيداعها في البنك أو شراء عقارات وسيارات مرتفعة الثمن أو تحويلها إلى عملات أخرى.

2ـ مرحلة التمويه: ويتم في هذه المرحلة اتباع عمليات مصرفية صعبة ومعقدة لتوزيع الأموال غير الشرعية بهدف تمويه مصدر هذه الأموال، وتتم هذه المرحلة عادة بتحويل الأموال من بنك إلى بنك آخر واستخدام التحويل الإلكتروني أو إيداع الأموال في بنوك تتبنى قواعد صارمة في معلومات المودعين في بلاد أخرى.

3ـ مرحلة الدمج: وهي المرحلة الأخيرة التي يتم فيها منح الأموال غير الشرعية الصفة الشرعية ويصعب بعد هذه المرحلة معرفة الأموال المشروعة من الأموال غير المشروعة إلا عن طريق التجسس على عصابات غسل الأموال بطريقة سرية.

تعتبر روسيا من أكثر الدول شهرة في غسل الأموال تليها تايلند وأندونيسيا وماليزيا، وتعتبر سويسرا من أكثر الدول استقبالاً للأموال غير الشرعية تليها موناكو ولوكسمبورغ والنمسا والتشيك وإسرائيل، وطبعاً مع التقدم والتطور الالكتروني تزيد نسبة هذه الجرائم.

·        مؤتمرات دولية ناقشت موضوع غسل الأموال

ومن أشهر المؤتمرات التي أقيمت لأجل مناقشة غسيل الأموال ومحاربته:

اتفاقية الأمم المتحدة: تدعو إلى التصدّي من مشكلة المؤثرات العقلية والتجارة بالمخدرات مع حرية الدول في التصدي ولو نضرنا قليلا ال الواقع في البلدان النامية تجد العراق بات من الدول التي تمارس فيها عمليات غسيل الأموال من خلال فتح مصارف وهميه تابعه ال شخصيات نافذه معروفه وارتباطها بالدول الإقليمية  حيث يوجد بالأدلة اسماء ورموز قامت بفتح هذه المصارف وقامت بعمليات غسيل الأموال عن طريق لبنان.  بنما.  بلا روسيا 

وأوكرانيا  وسوف نتطرق في مقاله لاحقه كيفية فتح هذه المصارف والتي أصبحت دكاكين لتهريب العمله ومن ثم غسيل الأموال والتجاره الغير المشروعه والذي تسببت بانهيار الاقتصاد العراقي وتدميره كليا.

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حكام على مقاس الحذاء ألأمريكي..!  
ما هو غسل الأموال؟!
‎أمريكا ... وعقدة الخوف
الديمقراطية .. وقلة الوعي  
رؤية  العراق  من خارج السياق
قانون العنف الأسري جيد بأستثناء المادة الأولى.
الدقيق والأكثر دقة للمعدل التراكمي
سياسة القابل والرافض
كورونا فُرصة لإرتقاء التعليم
امة اليهود تخطط وامة العرب تنفذ
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك