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التقريب بين المذاهب والإمة بمعرفة الولاية  


✍🏽   هشام عبد القادر||

 

العالم اليوم يودع الشيخ محمد علي التسخيري الأمين العام السابق للتقريب بين المذاهب الآسلامية الداعي للوحدة الإسلامية .

رحمه الله ونحن من منطلق الدعوة للوحدة الإسلامية والإنسانية نؤكد أن لا وحدة للإمة إلا بمعرفة اية الولاية رقم 55 سورة المائدة كيف نعرف الله ونوحده وننزه توحيده عن علم وكيف نتبع رسول الله وننزه اقواله وافعاله واعماله وشريعته دون اي تقصير عن علم ومعرفة وحقيقة وحقائق . وكيف نعرف ولي الأمر للإمة والعالمين كما ان الله رب العالمين والرسول سيدنا محمد صلواة الله عليه واله رحمة للعالمين كذالك ولي الأمر للعالمين ومعصوم منزه بالأقوال والأعمال والأفعال لأن الله لا يأمرنا باتباع الفاسد او الجاهل .

بل ولي الأمر صفات من صفات الله ورسوله يعلم منطق كل شئ ويعلم بعلم كل شئ لأنه يحمل القرءان الذي احاط الله به علم كل شئ .

ومن معرفة اية الولاية يستطيع الناس بمختلف الوانهم التفريق بين فهم معاني كثيرة الحاكم او العالم او علم الهدى  فالكل تحت اطار او سع ولي الأمر للعالمين .

هكذا فهمنا بعقلنا البسيط .

ومن خلال هذا اليوم الذي رحل عالم بحجم إمة نؤكد على إننا مسؤلين جميعا على تعريف الإمة طريق وحدة الإنسانية اين منبعها وسبيلها هي اية جمعت جميع معاني الوحدة وهي اية الولاية التكوينية .

الكون يدور حول فلكها ولاية الله ورسوله وولي الأمر للعالمين اجمع لكل الوجود حجة بالغة على العالمين.

من اليمن نبعث التعازي والمواساه لكل علماء الإمة عامة ولدولة إيران الآسلامية ومحبين الشيخ التسخيري رحمه الله خالص التعازي والمواساه . ونحن مستبصرين ليس علماء ولا حتى نقول وصلنا لمستوى باحثين بل طلاب حقيقة .

وجمع الله الآمة لمعرفة الوجود وماورى الوجود ومعرفة النفس .

 

والحمد لله رب العالمين

 

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