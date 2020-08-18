اصبع على الجرح..قريبا من وحل التطبيع .. 

منهل عبد الأمير المرشدي||

منذ اعلان الرئيس الأمريكي دولاند ترامب عن الإعلان ( التأريخي) لإتفاق السلام بين الإمارات العربية وإسرائيل ولا اعرف لماذا اسماه ترامب بالتأريخي فهل إن هذا الإتفاق سيوقف حرب الإستنزاف بين دبي وتل أبيب ام إن الإمارات ستتوقف عن اطلاق الصواريخ على المستوطنات الصهيونية او إن مدافع وبنادق المقاومة الإماراتية ستتوقف هي الإخرى عن استهداف القوات الإسرائيلية .

أقول منذ ذلك اليوم ونحن نشهد صمتا عربيا وتغليسا وتدليسا على المستوى الرسمي وغياب شبه تام للشارع العربي بإستثناء المطبلين للطبال الأمريكي المرحبين بالإتفاق وعلى رأسهم السيسي وقرقوز البحرين .

لنترك الآن موضوع العرب والأعراب فذلك يحتاج مقال خاص لكنني أود التوجه نحو الموقف العراقي وهذا الصمت المطبق على المستوى الرسمي والبرلماني والشعبي فضلا عن النقابات والإتحادات والمنظمات الجماهيرية .

انا لا اريد اختزال الأمر بالمفصل السياسي او الثوابت الأخلاقية ولكنني اتحدث انطلاقا من الثوابت الدينية المنصوص عليها دستوريا وليكن بيننا في الميزان كلام الله ولا شيء غيره . ألم نقرأ في كتاب الله الكريم ( وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) هل تحتاج هذه الآية الكريمة الى اجتهاد في التفسير ..

وهو القائل جلا وعلا ( لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ ) بل ان الله عز وجل اختصر لنا مسافة التفكير وهو يقول في القرآن الكريم .. ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) هي انتقاء سريع من بين دفتي كتاب الله لنأخذ منها رسالة لمن يود أن يقرأ فلابد من موقف شعبي وبرلماني وللنقابات والمنظمات العراقية على أقل تقدير من باب الإدانة والرفض والشجب والإستنكار لإن الصمت يبعث رسالة بأكثر من معنى ..

اما الموقف الرسمي فلا ننتظر خيرا من اخو عماد خصوصا بعدما كلف الإنفصالي صاحب الجنسية الإسرائيلية فؤاد حسين ليترأس وفد العراق المفاوض للأمريكان