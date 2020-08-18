هل سيقوم ترامب ومحمد بن سلمان بدعم الأسر الحاكمة الفاسدة في العراق مقابل الاحتفاظ بالقوات الأمريكية؟

زيد العيسى*||

قرار رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي بجعل السعودية بدلاً من إيران وجهته الأولى إلى الخارج يتناقض مع ما فعله أسلافه. و قد تم التخطيط له لإرسال رسالة واضحة تشير إلى أنه لم يتعاطف فقط مع غضب ترامب و محمد بن سلمان لأن رئيس الوزراء العراقي السابق - عادل عبد المهدي - قد قلب ميزان القوى لصالح عدوهم اللدود إيران ، لكنه مصمم أيضًا على اتخاذ خطوات عملية لكبح جماح ما يرونه على أنه نفوذ إيراني خطير. رداً على ذلك ، أرسلت إيران وزير خارجيتها جواد ظريف في 19 يوليو إلى بغداد للتأكيد على أنه في حين أن طهران ستحمي مصالحها في العراق ، فإنها مع ذلك ستدعم سعي الكاظمي للتوسط بين طهران و الرياض.

و بينما أشار محمد بن سلمان (مبس) - نجل الملك سلمان الصغير ، و هو الحاكم الفعلي - إلى مرض والده المفاجئ كذريعة لإلغاء زيارة الكاظمي ، إلا أن الرياض في الواقع لم تُخفِ أنها تعتبر خطوات الكاظمي لكبح جماح إيران لم يحقق هدفه الشامل ، و هو تفكيك قوات الحشد الشعبي ، وهي مجموعة تسيطر عليها الحكومة من وحدات شبه عسكرية ذات أغلبية شيعية - تشكلت بعد فتوى آية الله علي السيستاني في عام 2014 - والتي قادت حرب العراق ضد داعش. و بالنظر إلى التحديات الاقتصادية الرهيبة غير المسبوقة التي تواجه الرياض - و يرجع ذلك إلى حد كبير إلى حرب محمد بن سلمان الغير مجدية و عديمة النصر على اليمن و هبوط أسعار النفط بسبب فيروس كورونا - كان محمد بن سلمان حريصًا على تجنب الدعم المالي لحكومة الكاظمي.

مع زيارة الكاظمي لطهران في 20 يوليو / تموز و كونها تحت الأضواء ، أكد أن العراق عازم على موازنة المصالح المتنافسة الأمريكية الإيرانية ، و حث الجانبين على الامتناع عن تحويل العراق إلى ساحة معركة. و يأتي نداءه وسط مواجهة متصاعدة اندلعت في 3 كانون الثاني (يناير) ، باغتيال الولايات المتحدة للجنرال قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني بالقرب من مطار بغداد. رد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي مذكراً الكاظمي بأن الولايات المتحدة لم تقتصر على اغتيال ضيفك سليماني على الأراضي العراقية - وهو الإذلال الأعلى وفقًا للتقاليد العربية - و لكن أيضًا تفاخرت به و بتحدي. و الأهم من ذلك ، أنه أصر على أن إيران تتوقع من الكاظمي تنفيذ قرار البرلمان العراقي الصادر في 5 يناير ، و الذي يطالب بالانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية.

كما هو الحال دائمًا ، اندلعت موجات الاحتجاج الأخيرة التي هزت مناطق الشيعة منذ 1 أكتوبر 2019 بسبب عدم وجود خدمات عامة تقريبًا و إنتشار البطالة و الفساد المستشري. ولكن في مواجهة حملة شرسة من قبل حكومة عبد المهدي ، تصاعدت خارج نطاق السيطرة ، مما دفع السيستاني إلى إصدار تعليمات صريحة إلى البرلمان لاستبدال عبد المهدي برئيس وزراء جديد غير مثير للجدل ، و تتمثل مهمته الأساسية في تمهيد الطريق لإجراء انتخابات نزيهة.

كجزء من الاستراتيجية العدوانية المتزايدة المستوحاة من ترامب والتي يرعاها محمد بن سلمان ، أصبح العراق ، بدلاً من سوريا ، ساحة المعركة المركزية لدحر النفوذ الإيراني.

نجح بريت ماكغورك ، المبعوث الأمريكي إلى العراق - بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة لعام 2018 - في تشكيل ائتلاف من الكتل السياسية الشيعية المكونة من مقتدى الصدر و عمار الحكيم و رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي. لكن تدخل سليماني أوقف محاولاته لتنصيب رئيس وزراء صديق للولايات المتحدة. مدعومًا باغتيال سليماني وبدعم من الولايات المتحدة و السعودية ، سارع عمار الحكيم - الذي أصبح رجل الشيعيه الرئيسي في الرياض - لإحياء تحالفه مع الصدر و العبادي بينما تآمر أيضًا مع برهم صالح - الرئيس الكردي العراقي - للترويج لـ ترشيح الكاظمي و إحباط محاولات القادة السياسيين الموالين لإيران ، على وجه التحديد هادي العامري و نوري المالكي ، لتعيين رئيس وزراء تدعمه إيران. في مواجهة تهديد وجودي لا مثيل له ، خلص قادة (مافيات العوائل) من الكتل السياسية التي تسيطر عليها العائلات الشبيهة بالمافيا إلى أن الطريقة الوحيدة التي يمكن تصورها لدعم النظام السياسي المتفكك كانت تهدئة ترامب من خلال تعيين الكاظمي في 9 مايو رئيسًا للوزراء مما يمكن واشنطن من الاحتفاظ بجزء بسيط من قواتها في العراق. ولكن من المفارقات أن الحوار الاستراتيجي الذي جرى في 11 حزيران (يونيو) ، كان بمثابة إعلان استسلام العراق غير المشروط. رفضت الولايات المتحدة إلزام نفسها بجدول زمني للانسحاب ، ولكن الأسوأ بكثير من ذلك طلبت حماية العراق لقواتها. كما هو متوقع ، أثار هذا تصاعدًا كبيرًا في الهجمات الصاروخية التي تستهدف المصالح الأمريكية ، بما في ذلك سفارتها في المنطقة الخضراء - موطن الحكومة العراقية - مما أدى إلى التشكيك في شرعية و مصداقية الكاظمي. و وسط ضغوط أمريكية متزايدة على الكاظمي للرد ، أمر قوات مكافحة الإرهاب العراقية في 26 يونيو / حزيران بمداهمة مقر كتائب حزب الله - جزء من الحشد الشعبي - و إعتقال 14 عضوًا منهم.

و كان الرد العاصف للحشد الشعبي بسرعة حيث اقتحمت قوات الحشد الشعبي بسرعة المنطقة الخضراء، مما أجبر الكاظمي على التراجع ، وأطلق سراح المحتجزين ، وبالتالي كشف حدود سلطاته على الرغم من الدعم الأمريكي. بعد انزعاجه من الدعوات التي وجهت للكاظمي للاستقالة بعد أن جاءت غارته بنتائج عكسية ، سعى الحكيم لدرء مثل هذه التحركات من خلال تشكيل كتلة برلمانية جديدة (عراقيون) في 29 يونيو / حزيران ، تكون مهمتها تأمين منصب الكاظمي في البرلمان.

على هذه الخلفية ، شعرت الولايات المتحدة أنه كان من الضروري اختبار نظام C-Ram الخاص بها في 4 يوليو فوق المنطقة الخضراء لإثبات أنها لا تعتمد على الكاظمي للحماية ، على الرغم من إدراكها أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يزيد من تآكل سلطة الكاظمي. لإصلاح ذلك ، أكد الجنرال كينيث ماكنزي ، قائد القيادة المركزية الأمريكية - بعد لقائه مع الكاظمي في 7 يوليو - أن الولايات المتحدة أيدت محاولات الكاظمي لمواجهة قوات الحشد الشعبي ، وكان واثقًا من أن الكاظمي سيطلب من القوات الأمريكية البقاء. لكنه فتح الباب لمزيد من المفاوضات بالقول إن قوة أمريكية أصغر يمكنها القيام بالمهمة ، مما يشير إلى أن الكاظمي فعل ما يكفي لتأمين لقاء مع ترامب.

كانت دعوة الكاظمي لإجراء انتخابات مبكرة في 6 يونيو 2021 محاولة لتهدئة الاحتجاجات العنيفة - التي قوبلت بلا عذر بالقوة المميتة في 26 يوليو - وأيضًا لإلغاء الاتهامات بأنه كان يتباطأ في إجراء انتخابات مبكرة مع إلقاء اللوم على القادة من الكتل السياسية ، المسؤولة في النهاية عن تمرير قانون الانتخابات الجديد في البرلمان.

كانت الأولوية القصوى لترامب هي الفوز في الانتخابات الأمريكية لعام 2020. ويعني هذا في كتابه أن القوات الأمريكية يجب ألا تنسحب من العراق ، حيث قام باستمرار بتوبيخ أوباما لقيامه بذلك في عام 2011 ، معتبراً أن ذلك هو السبب الرئيسي وراء عودة ظهور داعش. ولكن مع ترنح الاقتصاد الأمريكي ، و إرتفاع معدلات البطالة ، و الاحتجاجات المناهضة للعنصرية ، و فشل ذريع في مكافحة فيروس كورونا ، و كلها تعزز بشكل متزايد احتمالات إنتصار جو بايدن ، لذلك لا شك في أن ترامب سوف يستغل رحلة الكاظمي إلى واشنطن في في 20 أغسطس ، لدفعه إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني المتعثر بالفعل ، على أمل أن يجبر إيران على الخضوع لحملة الولايات المتحدة القاسية من الضغط الأقصى والعقوبات من خلال إعادة التفاوض بشأن صفقة نووية جديدة. بالطبع ، سيضغط ترامب على الكاظمي لإنهاء اعتماد العراق على الكهرباء من إيران على وجه السرعة من خلال استبدالها بمصادر سعودية.

لكن بينما سيطالب ترامب بخطوات ملموسة أكثر صرامة لتجريد قوات الحشد الشعبي من أسلحتها ، فإنه سيدرس جدولا زمنيا لخفض القوات الأمريكية إذا تمكن الكاظمي من الحصول على ضمانات إيرانية بأن الصواريخ التي تستهدف المصالح الأمريكية - والتي تعكس عجز ترامب كقائد أعلى - ستتوقف.

بدوره ، سوف سيسلط الكاظمي الضوء على أنه لم يجرؤ أي رئيس وزراء سابق على التعامل مع النفوذ الإيراني أو تحدي الجماعات المسلحة. بالتأكيد ، سوف يدعو إلى المزيد من الدعم الملموس في القطاعات الاقتصادية و التجارية و الطاقة و الأمن ، فضلاً عن المساعدة في مكافحة فيروس كورونا. كما سيحث ترامب على التدخل ، بعد ان إشتكى من أن الرياض لم تشاء مساعدة العراق فحسب ، بل استمرت أيضًا في تأجيج الانقسامات الطائفية و العرقية.

قد يعزز لقاء الكاظمي مع ترامب موقفه على المدى القصير ، لكنه لن يخفف التوترات أو يخفف من الدعوات المتزايدة لإصلاح شامل للنظام السياسي و الإطاحة الكاملة بالعائلات الحاكمة التي أركعت العراق.

*كاتب ومحلل سياسي