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القرارات المرتجلة لا تبني دولة


حسن المياح||

 

القرارات المرتجلة المستعجلة من مثل الإقالات المزاجية وغيرها , لا تبني دولة , ولا تحافظ على مؤسسات

رئيس مجلس الوزراء لا بوصلة له في إتخاذ القرار ; وإنما هو ألعوبة بيد الظروف والطواريء والعبث اللاغي وفوضى الجوكرية في التظاهرات .

لذلك تراه يصدر قرارآ ثم يلغيه إذا واجه صوتآ عاليآ , وهذا ما يعبر عن عدم جدارة الشخص المسؤول الغير مناسب على كرسي الحكم , لأنه يعمل على أساس قوة الريح الهابة ودرجة شدة إعصارها , فكلما إشتد هبوبها هياجآ ,  فرضت واقعآ بما يناسب مزاجها من خلال فرض قوة وجودها الفاعل المؤثر الحاكم .

وحكومة بهذا القوام الذي لا يقوى على مجابهة وصد الرياح الهابة مهما كان لون وطعم وشكل تلك الرياح , فإنها حكومة هزيلة ضعيفة , لا تؤدي غرض العدل وسلوك خط الإستقامة , ولا طاقة لها على فرض القانون وبسط سيادته , لأنها تعمل بشريعة وقانون الغابات الحاوية على الحيوانات المفترسة الوحشية الكاسرة القاتلة الآكلة .

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