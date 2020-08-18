المقالات

الأوليغارشية العراقية..

60 2020-08-18

محمد البدر||

 

الأوليغارشية مصطلح سياسي يعني (حكم الأقلية).

المصطلح يستخدم لوصف حكم مجموعة قليلة من الأشخاص تمتلك النفوذ والمال والسلاح.

اليوم نحن تحت حكم أوليغارشي مختلف عن كل الأنظمة الأوليغارشية المعروفة سابقاً.

رغم قيام إنتخابات نيابية كل أربعة سنوات تفرز حكومات مختلفة.

ورغم حرية الإنتخاب والترشح وتبدل رؤساء الوزراء.

لكن هذه الأوليغارشية لا زالت متنفذة حاكمة ومسيطرة تتلاعب بالبلاد والعباد.

مجموعة من الزعامات السياسية والأسر المتنفذة.

هذا الأسر والشخصيات المتنفذة تصنع نفوذها عبر الإستغلال.

بعضها يستغل القومية كما في الشمال.

بعضها يستغل العشيرة والمناطقية كما في الغربية.

بعضها يستغل الإسم الديني كما في الوسط والجنوب.

هذه الأسر المتنفذة والشخصيات تحاول قدر الإمكان تجذير الخلافات والتناحر والتفرقة بين أبناء المجتمع العراقي فهذا ما يضمن لها البقاء والنفوذ.

تشترك جميع مكونات الشعب العراقي بوجود ممثلين عنها في هذه الطبقة الأقلية الحاكمة.

يدعي هؤلاء الممثلين تمثيلهم لتلك المكونات لكنهم أبعدما يكون تمثيل بيئتهم.

لا ننسى إن المصلحة الوطنية واحدة وبالتالي ليس هناك شيء إسمه مصلحة المكون الفلاني، هذه مجرد خدعة لكسب التأييد وحفظ النفوذ.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الامارات مشيخة تتبدد والمقاومة أقوى وتتمدد...!  
الهرولة الخليجية للتطبيع
كيف ستستقبل أمريكا السيد الكاظمي؟!
القرارات المرتجلة لا تبني دولة
انصفوا حملة الشهادات العليا
الأوليغارشية العراقية..
  مزامير في أذن الكاظمي - لعلها تسقط سهواً
حصاد إيران لنِقاط اللاتراجع
العراق.. بين تعثر النظام وحتمية القيام
إيران وهندسة النظام العالمي الجديد
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك