الأوليغارشية العراقية..

محمد البدر||

الأوليغارشية مصطلح سياسي يعني (حكم الأقلية).

المصطلح يستخدم لوصف حكم مجموعة قليلة من الأشخاص تمتلك النفوذ والمال والسلاح.

اليوم نحن تحت حكم أوليغارشي مختلف عن كل الأنظمة الأوليغارشية المعروفة سابقاً.

رغم قيام إنتخابات نيابية كل أربعة سنوات تفرز حكومات مختلفة.

ورغم حرية الإنتخاب والترشح وتبدل رؤساء الوزراء.

لكن هذه الأوليغارشية لا زالت متنفذة حاكمة ومسيطرة تتلاعب بالبلاد والعباد.

مجموعة من الزعامات السياسية والأسر المتنفذة.

هذا الأسر والشخصيات المتنفذة تصنع نفوذها عبر الإستغلال.

بعضها يستغل القومية كما في الشمال.

بعضها يستغل العشيرة والمناطقية كما في الغربية.

بعضها يستغل الإسم الديني كما في الوسط والجنوب.

هذه الأسر المتنفذة والشخصيات تحاول قدر الإمكان تجذير الخلافات والتناحر والتفرقة بين أبناء المجتمع العراقي فهذا ما يضمن لها البقاء والنفوذ.

تشترك جميع مكونات الشعب العراقي بوجود ممثلين عنها في هذه الطبقة الأقلية الحاكمة.

يدعي هؤلاء الممثلين تمثيلهم لتلك المكونات لكنهم أبعدما يكون تمثيل بيئتهم.

لا ننسى إن المصلحة الوطنية واحدة وبالتالي ليس هناك شيء إسمه مصلحة المكون الفلاني، هذه مجرد خدعة لكسب التأييد وحفظ النفوذ.