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تظاهرات عبث وإرهاب مبرمج..!


حسن المياح||

 

تظاهرات عبث , وإرهاب مبرمج , بأفراخ عمالة إيموإيون بإسم وشعار وهتاف " نريد وطن " يقصدون " تبن " #

طرح بجمع , وضرب بقسمة , وأس بجذر , وفوق بتحت , ويمين بيسار , حكم عام شامل جامع مانع عقوبة وثوابآ , ومفهومآ وممارسة , وتوصيفآ صادقآ ونعتآ دقيقآ مضبوطآ , أن التظاهرات والمتظاهرين غير المنضبطة وغير المنضبطين , والعابثة المجرمة والعابثين المجرمين , والتي تدار بعمالة ومن خلال أفراخ العمالة الإيمو المائعين [ جماعة أوي وجعتني , على كيفك ويايه , م د أتحمل عصر , لأن أنا رقيق ( رقيقة ) , ومايع ذوبانآ في الخناثة ] , هي إرهاب , وأنهم إرهابيون مجرمون , قاتلون مأجورون سافلون , واطئون خلقآ هابطون أخلاقآ بخسة وجبن , وخناثة وحقد , وهم الجاهلون تفكيرآ ووعيآ , الرعاع المقادون بدولار أميركي ووظيفة ماسونية , بلا ضمير ولا وطنية , وبلا كرامة ولا عز ولا شرف , ولا إحساس إنساني ولا شعور بشري كريم .

إنظروا ~ يا أغلب المتظاهرين ~ أن أغلب من قاد التظاهرات في المحافظات قد بانت حقيقتهم , ووضحت غايتهم الرخيصة المأجورة التافهة , أنهم طلاب منفعة ذات وسطوة نهب , وأنهم أفراخ عمالة من أجل وظيفة في فضائية البغدادية , وناطقية لمنصب ومسؤول , ومستشار ودلال وبوق وسمسار , وغيرها من المراكز , وبقصد إستجداء دولار , بلا وطنية ولا شرف , ولا عقيدة رسالية ولا إيمان بمبدأ واع شريف كريم يستحق التضحيات .

أغلب التظاهرات ~ تكون الصفة الغالبة فيها ~ أنها إستجداء عميل رذيل , وأنها إرهاب عابث مجرم وضيع , يقوم بها أفراخ إيمو مائعون هزال , جبناء لكع مخنثون , برفقة فتيات عواهر طريات , وعوانس كبار يابسات , بهلاهل ورقصات , وهز أرداف وتموج أثداء , برقاعة وسفول , وإنحراف وإنحدار , ووووو ........... ???

تلك هي التظاهرات .....??

وأولئك هم أغلب المتظاهرين ... ??

فأين المنتفضون والثوريون والوطنيون والرساليون , الأشراف الأطياب , المطالبون بالحقوق المشروعة وإرادة وطن , بعز ووطنية , وكرامة وشرف , ورسالة وعقيدة , وبسالة وشجاعة , وتضحيات ومحاربة غريزة حب ذات , ووووووو .......... ???

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