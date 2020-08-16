تنظيف الصفوف

حسينة الشريف ||

ملخص كلمة السيد المسدد الشجاع والحكيم،السيد حسن نصر الله(نصره الله) أمس الجمعة بمناسبة ذكرى الانتصار التاريخي في حرب تموز مخاطبا المقاومة الفلسطينية فيما يخص اعلان التطبيع الاماراتي الرسمي مع العدو الإسرائيلي قال:(أن تسقط الأقنعة جيد، مايجري في السر أن يجري في العلن جيد، وإن تألمتم.

وقال: إن من السنن الإلهية أنه إذا اقترب النصر فلابد من خروج هؤلاء من جبهة الحق. وهذا يجعل الشعوب وجبهة المقاومة تعرف جيدا عدوها وصديقها، أن يخرج المنافقين من صفوفها سيكون النصر.

وقال: نحن لم نفاجأ بإعلان التطبيع، فالتطبيع موجود من سابق، علاقات تجارية وسياسية وغيرها، إنما الاعلان الرسمي فيما اقدمت عليه الامارات وبهذا التوقيت ماهو إلا خدمة لانتخابات ترامب، وخدمة شخصية وانتخابية لنتنياهو لانه متهم بالفساد وحكومتة مهزومة.. فلابد أن يقدم شئ ليقول هذا انجاز تاريخي.

وقال: علينا أن نتوقع أن يقدم عدد من الدول الواقفة بالصف عندما تكون هناك حاجة أمريكية، لان التطبيع موجود من سابق والإعلان ماهو الا لأجل حلب بعض الأنظمة، فقد كان حلب أموال، الٱن حلب كرامتهم ودينهم اذا بقي عندهم دين..

وقال: الواجب الإنساني والشرعي والديني والأخلاقي والقومي يحتم عليا وعلى كل واحد أن يقول:

أن ما قامت به الامارات يعد خيانة للمقدسات، يعد خطوة غادرة في الظهر الفلسطيني.

اذا لم نستطع نعمل شئ بأيدينا وإلا أضعف الايمان الإستنكار، وان سكت سيسأل يوم القيامة..

وفيما يخص مرفأ بيروت قال: نحن ننتظر التحقيق، لكن اذا تدخل محققون غير لبنانيون فأول عملهم تبريئت إسرائيل اذا كانت هي الفاعل للجريمة..أما اذا المحققون لبنانيون وثبت فعل اسرائيلي فهذا لا يخص حزب الله فقط بل يخص الشعب والدولة اللبنانية ولبنان بشكل عام، أما حزب الله فلن يتخلى عن مسؤوليته إن ثبت أن إسرائيل وراء انفجار مرفأ بيروت فستدفع الثمن بحجم الجريمة..

وقال للغيارى الغاضبين: اهدأوا وتمالكوا غضبكم فقد يأتي يوم تحتاجوا هذا الغضب ...).

وأخيرا أيها اليمني المرتمي في حضن السعودية أو حتى مؤيد لها ولو بقلبك عليك أن تعلم أن موقف سكوت السعودية عن التطبيع هو تأييد، بل عليك ان تعلم انها واقفة بالصف حتى يأتي التوجيه الأمريكي بالتطبيع العلني، وانت مسؤول أمام الله عن موقفك منهم.، بل مسؤول عن سكوتك ولا مبالاتك بما يجري في وطنك ومقدساتك ..

وانتم يا أحباب طارق أو احمد علي أو اي حبيب للامارات انتم مسؤولين عن حبكم وولائكم لهذه الدويلة المسماة الامارات الخائنة للمقدسات... فاليكن اتباعك لقادة تقودك للعزة في الدنيا والنعيم في الآخرة، فسيأتي يوم تتبرأ ممن اضلوك ويتبرؤون منك حين لا ينفع ذلك كما قال الله عز وجل: (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ* وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ).

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