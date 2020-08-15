المقالات

الامارات وكشف العورات


جمعة العطواني ||  

ربما نعطي لجزيرة بحجم الامارات ، ولنظام بوزن ابناء زايد وزنا لا يستحقونه عندما نتحدثُ عن خطورة تآمرهم مع العدو الصهيوني، وإعلانهم التطبيع مع هذا الكيان. منذ متى كانت هذه الامارات تمثل تهديدا للعدو الصهيوني حتى( نتأسى) على تطبيعها مع هذا الكيان ؟ بل منذ متى كانت الامارات تمثل عنصر قوة ودعم للشعب الفلسطيني حتى يشعر هذا الشعب بخطورة( خيانة) هذا النظام الخليجي للقضية الفلسطينية؟ حديثنا عن الامارات وما قامت به يمثل اعطاء هذا النظام قيمة سياسية واجتماعية اكبر مما يستحق ، بينما ينبغي ان نتحدث عن جميع الانظمة الخليجية واغلب الانظمة العربية في تعاطيها مع قضية( العرب) الاولى كما يزعمون. ربما الحديث عن مواقف اغلب أنظمة الدول العربية يستحق الحديث عنه ليس لثوابت تلك الانظمة وشرفيتها ، بل كونها تعتلي قمة هرم دولها وشعوبها، وقرارتها مؤثرة بلا ادنى شك على مسارات القضية الفلسطينية ومقدساتها. كلام  سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله كان يمثل رؤية ثاقبة وبصيرة عميقة لما حصل وسيحصل في المستقبل القريب. فقد اكد على ان موقف نظام الامارات إيجابيا من زاوية اخرى وهي ؛ انه وفر علينا وقتا وجهدا في الحديث عن ثوابتِ الامة ورجالها ، وقضية فلسطين والمدافعين عنها، فكانت أنظمة الخليج واغلب الانظمة العربية تشوش على الراي العام العربي من خلال بيانا زائفة ومنافقة تصدرها تلك الانظمة لتعبر عن ( تضامنها) مع الشعب الفلسطيني في مؤتمرات القمم العربية ، وعندما تتهم أنظمة الخليج هذه محور المقاومة في العديد من المواقف ربما يخيل الى الشعوب العربية وبخاصةٍ  الشعب الفلسطيني ان نقدها واتهامها نابع من حرص على فلسطين وقضيتها. اليوم وفرت علينا الامارات وغيرها من الانظمة التي أفصحت من خلال سلوكها واعلامها ونخبها انها لاحقة بالامارات للتطبيع مع هذا الكيان، نقول ان هذه الانظمة وفرت علينا جهدا ووقتا من اجل ان تفهم الشعوب العربية ان هذه الانظمة تتاجر بقضية فلسطين وقضايا الامة الاخرى، وان ثمن هذه التجارة بقاؤهم على كراسي الحكم. من يتابع الاعلام الخليجي ويشاهد النخب السعودية ويرى الدفاع عن التطبيع مع الكيان الصهيوني يتيقن ان تلك الانظمة ذاهبة بهذا الاتجاه ان لم يكن غدا فبعد غد . بالنتيجة هذا الاعلان عن التطبيع هو تمييز بين محور المقاومة وبين محور المتاجرة ، فمن حقنا ان نتباهى بشرف مواقفنا وعز ثوابتنا، ولا يحق لاي خليجي( الانظمة ) ان ينطق بفلسطين على لسانه، لان فلسطين معنى مقدس لا يليق بلسان قذر ان ينطق بهذا الاسم المقدس . ف(أعراب) الخليج باعوا فلسطين بثمن بخس، ومحور المقاومة اشترى  فلسطين بدمه وروحه . معركتنا مع العدو معركة وجود لا معركة حدود ، والله تعالى يسمع ويرى وهو بالمنظر الاعلى، ولأنه يعلم خبث سريرة هذه الانظمة وتواطئها ودونيتها فكان مبدا الاستبدال حاضرا بعد ان تولت تلك الانظمة وساءت عاقبتها فكان الجواب القراني حاضرا( وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم  ).

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الامارات وكشف العورات
فايروس كورونا واقامة شعائر محرم الحرام 
الصراخ
حكومة الكاظمي إلى أين "هسة بس بشغلة كورونا"؟  
ما هو دور "الوقاية الذاتية" في مواجهة كورونا بعد إرتفاع أعداد المصابين؟
الإمارات تختصر الطريق نحو إسرائيل. 
استثمار وسائل التواصل الاجتماعي
الطائفة المنصورة
حرية الرأي لا تعني الوقاحة
المقاومون ومَن يدعمهم أحرار هذه الأمة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك