المقالات

الولاء والانتماء في الخطاب السياسي العراقي


  د. حيدر البرزنجي||   "خناجر كبيرة واصدقاء كبار" حمزاتوف " يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ".   الآية القرآنية تدلّ ان الاسلام ينظر الى الولاء بحسب التقوى والأيمان الروحي ،ومما ينسب للرسول  الأكرم صل الله عليه وآله وسلم " من كنت مولاه ،فهذا علي مولاه ، اللهم وال من والاه وانصر من نصره " الموالاة هنا بمعنى التأييد والنصرة  والتنصيب وكل ما يكون للرسول الاعظم فهو كذلك للأمام ،وليس التبعية  العبودية ،فالنبي قد خاطب كبار صحابته وأهل بيته ،للإشارة الى من رآه صاحب الحق قي توجيههم نحو الصلاح . بعد ذلك ، استخدم العرب كلمة (الموالي) على أهل العراق الأصليين / ممن آمنوا بالرسالة الجديدة ،وكانت تعني الأيمان والتقوى والإقرار بالاسلام  ديناً ، أو السلام والأمن  . في العراق اليوم ،نبشت هذه المفردة لتستخدم في السياسة ،كنوع من الطعن بالخصوم والتنكيل بهم وابعادهم عن الانتماء الوطني واظهارهم بمظهر الخيانة والعمالة ، لكن مستخدميها ،وقعوا في اشكالية عدم القدرة في التمييز بين الولاء كجانب ديني /روحي /عقائدي لا يتعارض مع الهوية الوطنية ، وبين الإنتماء كهوية لبلد بعينه. في العالم ، الملايين من الكاثوليك  في بلدان كثيرة ، يدينون بالولاء لبابا الفاتيكان ، ويعتبرونه مرشدهم وموجههم بالمعنى الروحي / الديني وصولاً ، الى تبجيله كنوع من الواجب ، دون ان يتعارض ذلك مع انتمائهم الوطني . والهند بما تحمل من تنوع كبير والبوذية تشترك بين الهند والصين واليابان وجنوب شرق اسيا فهم كذلك يقدسون ولديهم نفس الشعور المشترك   كذلك ملايين المسلمين يشعرون بالولاء لمذاهبهم ، فالحنفي المصري ولائه للفقه الحنفي كما هو الحنفي في العراق وغيره ، ولا يتعارض ذلك مع مصريته أو عراقيته . أما الماركسيون في مختلف انحاء العالم ،فيشعرون بالولاء للمؤسسين من الناحية الآيديلوجية ، وكانت تضمهم قيادة عالمية (كومنترن)  ،  كذلك في الفكر القومي " العروبي" الذي جعل عبد الناصر يوفد رئيس مخابرته صلاح نصر، للاشراف على الاطاحة بعبد الكريم قاسم ، وهم من أوائل من شرع التدخل في شؤون بلادهم  . الشيعي العراقي أو الباكستاني أو الهندي أو الايراني ، يشعر بالولاء لأهل البيت ، دون أن يجد في ذلك مساساً بوطنيته .  أما الانتماء ، فهو جانب حقوقي سياسي دستوري ، يتعلق بالهوية الوطنية ، له حقوق وعليه واجبات كمواطن ، يعني انه يحمل هوية وطن بعينه ،ينتمي اليه بمسمياته الرسمية والقانونية والاجتماعية وكل ما يتعلق بمفهوم المواطنة . غالباً ما تساهم المشتركات في الولاء لجانب فكري أو ثقافي أو ديني ، في تمكين العلاقات بين البلدان ،والارتقاء في مستوى التعاون ، فتدخل المشتركات في صنع الممكنات وان بنسبة ما ، لكن الخلط بين الانتماء والولاء ، دافعه تشوش في الرؤية وارتباك في الفكر ومحدودية في الخطاب ، للطعن باالخصوم بأي ثمن .  موضوع الولاءات  ، وفي كل تجارب العالم ،لا تؤثر في حدود الدول ومساحاتها المرسومة والمعترف بها دولياً ، الا اذا جاء حاكم مثل صدام حسين ، فتنازل عن أرض ومياه العراق وسواحله  ، لألدّ اعدائه ،من أجل البقاء في السلطة . " كي تنهض ، الشعوب بحاجة الى خناجر كبيرة وأصدقاء كبار" رسول حمزاتوف.  قال أصدقاء ولم يقل محتلين أو حاقدين .

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المقاومون ومَن يدعمهم أحرار هذه الأمة
اردوغان الاخوان والامارات لافرق في خدمة الصهيونية؟ 
التطبيع من السر الى العلن 
الولاء والانتماء في الخطاب السياسي العراقي
الخميني يعزل أمريكا دولياً.
لماذا توقف البعض "العراقي" عن إدانة الإتفاق الصهيوإماراتي؟
تعالوا ننزع أنياب الحشد والمقاومة..!
ويضاف نصراً اخر لأيران ..
تعاظم الرصيد الستراتيجي لمحور المقاومة  
سياسة الرأفة لإسرائيل
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك