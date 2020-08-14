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تساؤلات بالذهن حول صفقة القرن والتطبيع الإماراتي.  


✍🏽هشام عبد القادر||

 

تم عقد صفقة القرن بعد إغتيال الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس اسود بغداد رحمهم الله .

وتم إعلان مباشر للتطبيع الإماراتي مع بني صهيون بعد إنفجار مرفأ بيروت في لبنان .

 

ماهو السر ؟

هناك مشاورات داخلية سرية وبعد ذالك يتم إعلانها بالعلن بعد الحوادث المؤلمة .

هم يعملون سرا وجهارا وربك العظيم مطلع على كل السرائر.

هذه التساؤلات تثبت الفكرة في أذهاننا كل شئ يدور بمخططات وليس صدف . هناك خطط ممنهجة تدور حول التركيز على قوة دول محور المقاومة محاولة إضعاف عزيمتها ولكن هيهات .

عين الله اقوى من عين الظالمين ستؤل الأحداث لصالح قوة الحق المدافعة عن الشعوب المظلومة. 

وعليه فأن الدخان الذي يطلع من كل بلد او الأحداث المتطورة ورائها إتفاقات سرية وتظهر بالعلن بعد حوادث جسيمة تستهدف مراكز القوة لدى المؤمنين .

فماهو التالي ؟

يجب الحذر ومعرفة مقاييس القوة ومعرفة ما الذي,يريده العدوا فأنه يتحرك وفق معلومات حول نقاط القوة يحاول إضعافها لتحقيق اهداف ومصالح مادية ولا يهم الخسائر او الدماء او يحسب حسابات إنسانية لأي عمل يبادر بفعله .

ومن هنا نترجم الأحداث إن العدوا غدار وله ايدي إعرابية تحرك كل طاقتها للخدمة لقوى كبرى محتلة بطرق غير مباشرة .

وصفات الغدر ميزة العدوا .

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

والحمد لله مظهر الحقائق


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