المقالات

أجيال العراق عبر 4 عقود 


 

د.حيدر البرزنجي||   . أجيال سيقتْ -  وأجيال سقطت - وأجيال وثقت - وأجيال خُدعتْ  1- جيل ضحية الحروب - رافقه الخوف  2-  جيل ضحية الإرهاب - سمته  القلق . 3-  جيل تصدى للإرهاب - ميزته الثقة . 4-  جيل ضحية الإعلام – غلبه التطرف .  مايميز الجيلين الأولين : الأول سيق للحرب قسراً،ففقد أمانه ،والثاني سقط ضحية للارهاب دون أن يتاح له الإختيار.  . أما الجيل الثالث ، فقد اختار طريق مواجهة الارهاب طوعاً ، فانقذ وطنه . فيما وقع الجيل الرابع في الخديعة الاعلامية ، فانساق طوعاً ، وأوشك ان يحرق وطنه . . الأول مازال مشحوناً بالخوف - الثاني مازال مشحوناً بالقلق - الثالث مازال مشحوناً بالثقة - والرابع مازل مشحوناً بالتطرف والكراهية .  (*) - الأجيال التي سبقتها في العقود الماضية - سارت كما يلي : - جيل العشرينات والثلاثينات - البحث عن هوية  - جيل الاربعينات والخمسينات - البحث عن آيديلوجيا - جيل الستينات والسبعينات - البحث عن أسئلة (ماذا يحصل ؟ ) -جيل الثمانينات والتسعينات - البحث عن وجود (كيف ننجو (  - أجيال مابعد 2003  - البحث عن معنى -كيف نكون ؟ .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حوارية التطبيع بالجلفي
 انتصارات وهمية في زمن الفضائح الإستراتيجية
كلما طال تخبط الشيعة تنبري ثورة الخميني بوصلة!!!
التطبيع والتجريم
الشد والجذب وقانون العنف الأسري
التظاهر سلاح الحق لا يستخدم للباطل
أجيال العراق عبر 4 عقود 
وزير حسب الطلب
الاقتدار الايراني والعجز الامريكي ..!
حياتي مع المنبر الحسني /جامع البيضان
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك