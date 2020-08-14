أجيال العراق عبر 4 عقود 

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د.حيدر البرزنجي|| . أجيال سيقتْ - وأجيال سقطت - وأجيال وثقت - وأجيال خُدعتْ 1- جيل ضحية الحروب - رافقه الخوف 2- جيل ضحية الإرهاب - سمته القلق . 3- جيل تصدى للإرهاب - ميزته الثقة . 4- جيل ضحية الإعلام – غلبه التطرف . مايميز الجيلين الأولين : الأول سيق للحرب قسراً،ففقد أمانه ،والثاني سقط ضحية للارهاب دون أن يتاح له الإختيار. . أما الجيل الثالث ، فقد اختار طريق مواجهة الارهاب طوعاً ، فانقذ وطنه . فيما وقع الجيل الرابع في الخديعة الاعلامية ، فانساق طوعاً ، وأوشك ان يحرق وطنه . . الأول مازال مشحوناً بالخوف - الثاني مازال مشحوناً بالقلق - الثالث مازال مشحوناً بالثقة - والرابع مازل مشحوناً بالتطرف والكراهية . (*) - الأجيال التي سبقتها في العقود الماضية - سارت كما يلي : - جيل العشرينات والثلاثينات - البحث عن هوية - جيل الاربعينات والخمسينات - البحث عن آيديلوجيا - جيل الستينات والسبعينات - البحث عن أسئلة (ماذا يحصل ؟ ) -جيل الثمانينات والتسعينات - البحث عن وجود (كيف ننجو ( - أجيال مابعد 2003 - البحث عن معنى -كيف نكون ؟ .