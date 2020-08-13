الرسالة الاخيرة  بانتظار الجواب

عبــــاس العـــرداوي ||

لكل طارق جواب

وكما يقال من طرق الباب سمع الجواب

واهلنا وعشائرنا تستخدم عبارة (حيهم ) لغرض التحشيد او الابلاغ او ايصال رسالة الى الاخر

وعادة ما يكون الجواب باحدى الكلمات ....لبيك ابشر عد عينك

بحسب اللهجة الدارجة في محيطة او منطقتة او عشيرته اجابة للمنادي .

محل الشاهد ان الكاظمي ومنذ توليه السلطة يسمع نداء المقاومة وتصل الى مسامعه رسائلها التي لايمكن ان تميزها بين انين اليتامى والمستضعفين ام عويل الكاتيوشا الذي ينادي ...

حيهم للسيادة حيهم للرحيل

دون جواب للاسف سواء صفرات الانذار

الى اين تسعى بالبلاد يا رئيس الوزراء فريقك لا يصلح لادارة دولة لانه لايفقه هذه الحسچه ولا يسمع هذا النداء ولا يعرف معنى طلب الثائر ولايريد ان يعرف ان الليالي الحمراء لن تطول مهما كرستم من حسابات وهمية ودمى الكترونية عليك ان تدرك ان من لم يستمع الى صوت شعبه لن تحميه أرضاً ولا سماء ولن تنفعه سفارات ومغارات ..

الفرصة سانحه ان تبلغ احمق البيت الابيض ان لا مكان لك في ارض الحُسَيْن وعلي وان أبناءهم قرروا ذالك واعدوا العده وابرموا العهود ان لا يغمض لهم جفن ولن يقر لهم قرار الا بالرحيل .

عجباً انها فرصتك لتكتب في سجل ارشيف حياتك انك استجبت لنداء الاحرار كما كنت تتصفح الارشيف وتقراء ماذا كتبوا عمن سبقك المحيطين بك الان لهم مصالحهم وتاكدت كبرت حساباتهم واستعدوا الى ان يتخذوا اليل جملًا لتبقى وحدك انت وتاريخك وما ستحصده يداك لذا راجع نفسك ودع عنك حديث الواهمين من مشرقها المظلم وكريمها البخيل وووووو.... قبيل الزيارة تذكر انها الرسالة الاخيرة .

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