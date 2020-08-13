المقالات

الرسالة الاخيرة  بانتظار الجواب


عبــــاس العـــرداوي ||

 

 لكل طارق جواب

وكما يقال من طرق الباب سمع الجواب

واهلنا وعشائرنا تستخدم عبارة (حيهم ) لغرض التحشيد او الابلاغ او ايصال رسالة الى الاخر

وعادة ما يكون الجواب باحدى الكلمات ....لبيك    ابشر    عد عينك 

بحسب  اللهجة الدارجة في محيطة او منطقتة او عشيرته  اجابة للمنادي .

محل الشاهد ان الكاظمي ومنذ توليه السلطة يسمع نداء المقاومة وتصل الى مسامعه رسائلها التي لايمكن ان تميزها بين انين اليتامى والمستضعفين ام عويل الكاتيوشا الذي ينادي ...

 حيهم للسيادة حيهم للرحيل 

دون جواب للاسف سواء صفرات الانذار

الى اين تسعى بالبلاد يا رئيس الوزراء فريقك  لا يصلح لادارة دولة لانه لايفقه هذه الحسچه ولا يسمع هذا النداء ولا يعرف معنى طلب الثائر ولايريد ان يعرف ان الليالي الحمراء لن تطول مهما كرستم من حسابات وهمية ودمى الكترونية عليك ان تدرك ان من لم يستمع الى صوت شعبه لن تحميه أرضاً ولا سماء  ولن تنفعه سفارات ومغارات ..

الفرصة سانحه ان تبلغ احمق البيت الابيض ان لا مكان لك في ارض الحُسَيْن وعلي وان أبناءهم قرروا ذالك واعدوا العده وابرموا العهود ان لا يغمض لهم جفن ولن يقر لهم قرار الا بالرحيل .

عجباً انها فرصتك لتكتب في سجل ارشيف  حياتك انك استجبت لنداء الاحرار  كما كنت تتصفح الارشيف وتقراء ماذا كتبوا عمن سبقك  المحيطين بك الان لهم مصالحهم وتاكدت كبرت حساباتهم واستعدوا الى ان يتخذوا اليل جملًا لتبقى وحدك انت وتاريخك وما ستحصده يداك لذا راجع نفسك ودع عنك حديث الواهمين من مشرقها المظلم وكريمها البخيل وووووو.... قبيل الزيارة تذكر انها الرسالة الاخيرة .

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرسالة الاخيرة  بانتظار الجواب
مَنْ الذي لا يحق له انتقاد اقامة المجالس الحسينية في ظل الكورونا؟
شتان بين سلاح المقاومة وسلاح الحكومات العربية
حكومة العراق حكومة فاشلة
ماذا على السياسي ؟
البحث عن هوية
البوصلة الشيعية والعمق العربي
الفشل مع ذاتك يجعلك سعيدا لافشال الاخرين
عرين الأسد لا تقربها بنات آوى المتلصصة
ليس لأمريكا أن تبقى في العراق..  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك