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ماذا على السياسي ؟

31 2020-08-13

 

✍️سرى العبيدي ||

 

السؤال الذي يخشاه كل ساسي لماذا تريد ان تكون سياسيا ؟ هل حددت اهدافك ومشروعاتك وما هي امكانياتك التي تمتلكها لتحقيق هذه الاهداف ؟ واجب السياسي اكبر من واجب المواطن ومن حقوقه لا العكس ..

 اتعرف ماهي واجباتك ايها السياسي ؟ انت مسؤول عن وطنك وشعبك ونفسك وحزبك ومشروعك السياسي وقضايا البلد داخليا وخارجيا فهل انت قادر على ان تعمل كل هذا ام انك ستخسر طاقتك وتنحسب من المعركة لانك كنت تظن ان السياسي ترف واموال وشهرة ؟

هل تعتقد انك عندما تسمع من يقول عنك هذا سياسي اذن انت اصبحت سياسيا لا يا سيدي فعليك ان تجيبنا الان ، ماذا يشغلك كسياسي ؟ اين جهودك؟ اين رأيك وصوتك؟ اين الحلول التي تملكها لتغير الوطن والواقع والشعب من حال الى حال افضل ؟

فنحن لا نريد منك ان تكون انانيا ، ولكننا نبحث في داخلك عن الطموح للعمل والتغيير ، نريد ان نرى تضحيتك بوقتك وصحتك ونفسك في سبيل تحقيق الاهداف التي وعدتنا بها ، لا ان تثرى على حساب المجتمع او ان تاخذ الامتيازات وتترك لنا الفتات . فهل انت قادر يا سيدي السياسي ان تكون صادقا معنا وتتحمل المسؤولية وان تمتلك ثقافة حقيقية لا مزيفة وشجاعة لتضحي من اجل تحقيق اهدافك وان تكون امينا على المال العام والواجب السياسي .

متى ما استطعت يا سيدي السياسي ان تعمل هذه الاشياء ستستحق لقب السياسي وان كنت غير قادر فما عليك الا ان تشطب اسمك من سجل قوائم الترشيح للانتخابات ، واعلم باننا سنحترم رايك بالانسحاب ولا نقول عنك هارب من الواجب ،  بل نقول صادقا مع نفسك والشعب.

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