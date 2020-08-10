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لمن يحاول يجعل الدستور والقانون يخدم الحاكم  


د.حيدر البرزنجي||

 

هل يستطيع الكاظمي وبرهم صالح .حلّ مجلس النواب ؟؟

المادة 64 من الدستور العراقي تقول نصّاً  :

اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ----" .

أي ان الآلية في الحلّ تتخذ شكلين رئيسين :

 أ :  الطلب ،وهذا يعني أن يقوم ثلث أعضاء المجلس ،بتقديم طلب الى رئاسة المجلس ،يطالبون فيه  بحلّه ، أو ان يقوم رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية بتقديم ذلك الطلب .

ب:  التنفيذ - يقوم مجلس النواب بالتصويت على حلّ المجلس بالأغلبية المطلقة .

العراق نظام برلماني ،وليس رئاسياً ينتخب فيه الرئيس من الشعب مباشرة ، لذا فالسلطة التشريعية ،هي الوحيدة المنتخبة من الشعب ، وتعتبر أعلى من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ،فالمجلس يستطيع استجواب رئيس الوزراء وسحب الثقة عنه ،كما يستطيع تنحية رئيس الجمهورية اذا أخلّ بواجباته الدستورية ، لكن كلا الرئيسين لايستطيعان محاسبة البرلمان  ، فالطلب يقدم من الأدنى الى الأعلى ،وتنفيذه ليس ملزماً ،أما القرار أو الأمر ، فيوجه  من الأعلى الى الأدنى ،ويكون ملزم التنفيذ .

ولو أراد الدستور منح صلاحية لرئيسي الجمهورية والوزراء ،حلّ المجلس ، لصاغ العبارة ب" يتخذ رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية قراراً -- )  وفي هذا الحالة ،يضرب أساس  النظام الديمقراطي البرلماني ويخالف الدستور،أما الطلب ،فمصيره ان يرفع لرئاسة المجلس ولايعتبر قراراً ملزماً .

بعض خبراء القانون ،يدلون بآراء سياسية يغلفونها بالقانون ،كما يتخذ البعض  ،مواقف سياسية  يغلفونها بالدين .

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