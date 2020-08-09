رمتني بداءها وعذاباتها وإنسلت 

( مثال الآلوسي نموذجآ حضورآ وأصالة)

حسن المياح|| النائب السابق مثال الآلوسي من خلال تغريدته التي صدح بها متفاخرآ مجلجلآ وكأنه فتح بلاد السند والهند , معلنآ فيها الذم والألم والتنصل من المسؤولية , وناسيآ العذاب الذي رزح الشعب العراقي تحت وطأته المجرمة القاتلة الحارمة من لقمة العيش , وروح الحياة الإنسانية الطيبة في العدل والحرية , والرفاء والسعادة , ظانآ أن الثمالة المذهبة للعقل والوجدان تدفع النقد الموضوعي الواعي , وتجعل الثمل السكران في عز وإطمئنان وسلام , وأنها تميط المخاطر التي ألمت بالشعب العراقي ~ لما يغرد متأسفآ غاشآ , متألمآ خادعآ ~ الذي أن ( بتشديد النون ) مكابدة وتحملآ يفوق كل المعقولات والتصورات للظلم والجوع والفقر والحرمان , وأنها تقنع الشعب العراقي المظلوم المحروم حين يتلفظ فو الثمل ترفآ , السكران منافعآ ووظائفآ وإمتيازات يوم كان يأنس جلوسآ في البرلمان , ويطيب له جوه الشاعري الخيالي الحلمان الولهان , والنواب صنوانه يشرعون لمنافعهم الذاتية بإمتيازات ما أنزل الله بها من سلطان , وهو المشارك لهم في نعمة تلك الجنان , والشعب مصفر الوجه من الجوع والفقر والحرمان , وأنه الحيران في تحصيل لقمة طعام تسد جوعه وجوع أطفاله الرضعان . وفوق كل ذلك , وتعلية عليه , فأن الثمل السكران الفاقد التوازن العقلي والضبط السلوكي يتخيل أن العمالة وطنية وسيادة , ولذلك هو يزور إسرائيل , ويعلنها , ويتبجح فيها على أنها فتح عظيم وإنفتاح كبير جسيم . والثمل السكران البطران رعونة وهمبلات فارغة نازفة قاذفة بلا إحتواء ولا مضمون , يتخيل طرده وعدم إنتخابه أنه إنسحاب من العملية السياسية . لما كنت شيطانآ مثلهم ومعهم وفيهم , ما كنت تنبس ببنت شفة , ولكن لما خلي وفاضك , ويبس جرابك , بدأت تتسول بفارغ الكلام الهاذي , واللوم العنيف الذي كان الأحرار من الشعب العراقي الأبي الواعي يوجهه اليكم يوم كنتم تشرعون وتحكمون . إنه تمثيل مكشوف , وإنه لباس رحمن على جسد شيطان غاش خادع , متسول متوسل . لما قضيت وطر المنفعة الذي يخصك , وكنت معهم في البرلمان , لم توصوص , ولم تبسبس , ولم تقاقي كالدجاجة التي تبيض الشاعرة بحلاوة الإنتاج والعطاء الغذائي الذي يشبع الجائع ويسمن , لأن فمك مليء بمثل ما ملأوا أفواههم بالمال السحت الحرام . وكنتم تظلمون الشعب , كل منكم على قدر لؤمه , وبغضه , وحقده , وعمالته , وتوجهه اللاإنساني البغيض الحيواني الشرس العاض بالناب الحاد , الذي يجرح اللحم , ويكسر العظم , ويحدث الثقوب في الأوردة والشرايين لإمتصاص ما تبقى من دماء طيبة جليلة طاهرة في جسم كل عراقي مؤمن صابر محتسب مستضعف فقير . التلون سلوككم العملي . ومذاقكم العلقم حتى لو تناولتم غذاءكم في وجبات طعامكم اليومي الثلاث ( الشره لا يكتفي بهذا العدد ; وإنما يتناول المزيد بغير حساب ) عسلآ وحلويات .