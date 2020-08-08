أخرجوا السيفور من بساتينكم!  

د .عبد القهار المجمعي||

ككل مرة ينساق أهلي السنة المساكين خلف الأعلام المضلل وخلف تجار الحروب والدماء وعواهر السياسة ممن أتربطت لهم المصالح على التوالي مع دول الأحتلال والاستكبار وما تنفذه دوائر الأعلام تهرع حتى لو يكن ذلك من واجبها تهرع الى تنفيذه بغباء مفرط وجري أعمى!

مرفأ بيروت فيه سلاح حزب الله أي غبي وأي باهت العقل يصدق تلك المقولة؟ الحزب الذي حير العالم بصمودهُ وقوة استخباراته وخطواته الدقيقة كيف يضع سلاح بمرفأ يدار من قبل السنة والمسيح المناهضين الى حزب الله بل ومن أشد اعدائه!؟

من يصدق مقولتكم؟ ومن يصدق أن هذا كله هو بلا موجه للأعلام أو بلا صانع للحدث!؟ أو لا هي مجرد تهمة كاذبة والكل يعرف كذبها لخلط الأوراق فقط! حتى تنطلق حناجر الغباء في العراق تطالب بأخراج سلاح الحشد العراقي الشيعي والسني من مرفأ ساحة التحرير مثلاً؟ أو من مرفأ الناصرية؟ وهل في مثل هذا المرفأ سلاح للحشد أم لمن يريدون تشويه الحشد؟!

الحقيقة التي علينا المطالبة بها هي مساعدة القوات الأمنية والحشد على أخراج التي ان تي وبراميل السيفور التي اجبرنا عليها داعش ملء فيها بساتيننا والدور التي بعضها قتل اصحابها؟!

أن ما تطالبون به هو أجندة أمريكية تريد ربط العراق بلبنان وجعلهم على خط مؤامرة واحد كما ان حزب الله والحشد واحد وهو العداء الذي بصراحة يشرفني وأنا سني وأعرف من بني عمومتي وبعض العشائر السنية الواعية التي لم يستطع خداعها لا كربولي ولا حلبوسي ولا خنجر الغدر ولا غيرهم.

قوم يعرفون حق الله ويعرفون أن امريكا مدمرة الشعوب وناهبة الخيرات والشريف من يبني العراق وتخليصه من سلاح داعش الذي يملأ بساتين المدن السنية ونحن نعرف جيدا ذلك ومن للأن يطمح بعودة الخراب والأغتصاب!

أمنعوا فساد السياسة وربط سنة العراق بسنة السعودية أم مشاريع الخراب والتي جزما تقف خلف مرفأ بيروت وهي من تدفعكم للمطالبة بسلاح الحشد الوهمي الذي لا احد من المطالبين يعرف أن سلاحهم شرعي وتحت أمرة الدولة لأنها قوات نظامية صوت عليها الدستور.

الى متى تستخدمون المكون السني ذريعة قذرة لبلوغكم رتبة العميل؟!