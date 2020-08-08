المقالات

مخطط فرض الحصار على لبنان فاشل  


هشام عبد القادر ||

 

إنفجار مرفأ بيروت مخطط كبير لفرض الوصاية على لبنان وذالك من خلال إتهام لبنان بالفشل في الإدارة وفرض وصاية دولية عليها بهذه الحجة والحجة ظالمة فهناك مؤامرة تحاك على محور المقاومة بالكامل في لبنان واليمن والعراق وسوريا وفلسطين وإيران مثلا في العراق يريدون شق الصف بين إيران والعراق بعد طرق يشككون بأمرإغتيال الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس عليهم سلام الله يستغل الإعلام السعودي الصهيوني والإدارة الإمريكية كل الحوادث التي سببتها هي لتزرع الفتن في كل المنطقة في دول محور المقاومة. وعليه نحن نتصامن مع لبنان الدولة العربية التي خدشت وجهها عالم الشر بتخطيط مسبق. واختارت الوقت الذي تريده بضرب مرفأ لبنان الذي افقد لبنان.كاملة إقتصادها وشريان حياتها فمستحيل أن يرضى اي مكون سياسي بهذا الحدث المؤلم وعليه نعزي دولة لبنان حكومة وشعبا ومحور  المقاومة بهذا المصاب المؤلم وندعوا جميع مكونات لبنان للوحدة كافة لإصلاح لبنان وعدم ترك ثغرة للعدوا الخارجي الغربي بشق الصف.

وندعوا الأمة كافة للتضامن مع لبنان فهذا المصاب يوحد الإنسانية كافة بمختلف اللغات للتضامن مع لبنان.  لبنان الشرف والعزة والكرامة. 

 

والحمد لله رب العالمين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حرب الـ(١٥) يوما!!  
القرار الالهي المصيري
التشيُّع في وجدان الأمّهات مقياسًا وميزانا  
  120 رجل لبناني فدوا انفسهم للعراق! ماذا لدينا لهم؟!  
كواليس الغدير!  
المضحك المبكي  
القوى السياسية والانتخابات المبكرة  
مقدمة عن نتائج الأنتخابات المبكرة  
مخطط فرض الحصار على لبنان فاشل  
الشعب العراقي بين  السالب والموجب  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك