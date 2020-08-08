مخطط فرض الحصار على لبنان فاشل  

هشام عبد القادر ||

إنفجار مرفأ بيروت مخطط كبير لفرض الوصاية على لبنان وذالك من خلال إتهام لبنان بالفشل في الإدارة وفرض وصاية دولية عليها بهذه الحجة والحجة ظالمة فهناك مؤامرة تحاك على محور المقاومة بالكامل في لبنان واليمن والعراق وسوريا وفلسطين وإيران مثلا في العراق يريدون شق الصف بين إيران والعراق بعد طرق يشككون بأمرإغتيال الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس عليهم سلام الله يستغل الإعلام السعودي الصهيوني والإدارة الإمريكية كل الحوادث التي سببتها هي لتزرع الفتن في كل المنطقة في دول محور المقاومة. وعليه نحن نتصامن مع لبنان الدولة العربية التي خدشت وجهها عالم الشر بتخطيط مسبق. واختارت الوقت الذي تريده بضرب مرفأ لبنان الذي افقد لبنان.كاملة إقتصادها وشريان حياتها فمستحيل أن يرضى اي مكون سياسي بهذا الحدث المؤلم وعليه نعزي دولة لبنان حكومة وشعبا ومحور المقاومة بهذا المصاب المؤلم وندعوا جميع مكونات لبنان للوحدة كافة لإصلاح لبنان وعدم ترك ثغرة للعدوا الخارجي الغربي بشق الصف.

وندعوا الأمة كافة للتضامن مع لبنان فهذا المصاب يوحد الإنسانية كافة بمختلف اللغات للتضامن مع لبنان. لبنان الشرف والعزة والكرامة.

والحمد لله رب العالمين.