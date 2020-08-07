المقالات

متى نتجاوز البعث .


ظاهر العقيلي

 

الأعم الاغلب من ابناء الشعب العراقي اصبحوا بصورة او بأخرى يطالبون بغلق ونسيان صفحة حزب البعث الدموي وطاغيته العميل صدام من تاريخ العراق مشددين على ان تكون حقبته من الماضي !!

 

طبعا هذا الرأي العام الذي اصبح واقع حال مدعوم باعلام ممول وقوي من ازلام وايتام البعث الكافر ومن قنواته الطائفية المسمومة ومن حكام الخليج والسفارة الامريكية والمدونين والناشطين الجوكرية حيث يسعون جاهدين وبكل ما لديهم من ثقل

لتجاوز موضوع البعث الكافر جملة وتفصيلا مستغلين بذلك صمت المؤسسات الدينية وتخاذل وتهاون السياسيين الشيعة والكورد ايظا واستغلال فترة حكم كاظمي الغدر للاسف الشديد !!

 

ولا اعلم اي عقل واي منطق واي انفتاح او نسيان او طي يتحدثون عنه او يطالبون به هل يعلم هؤلاء ان قبل 5 أيام فقط، أكرر 5 أيام، دفع العراق 210 مليون دولار للكويت، إكمالاً لتعويضات حرب الخليج الاولى والتي كان سببها نظام الطاغية صدام وحزبه الدموي بقراره الارعن اجتياح دولة الكويت وبدون اي نتائج ايجابية للعراق كما فعل في حربه التي استمرت طيلة ثمان سنين مع الجارة المسلمة ايران وراح ضحيتها مئات الالاف من العراقيين الابرياء هل يعلم هؤلاء ان الوضع الحالي والذي يشكون منه والذي نعيش تبعات سلبياته الان وعلى كافة الصعد والمجالات جزء من مرارته هو طاغية العصرصدام نفسه! وقراراته الرعناء واساليب حكمه القذرة القمعية والدموية فحالنا الان هو تحصيل حاصل لسياسة البعث وافكاره القذرة ووجود ايتامه وازلامه احرار يعبثون بالواقع العراقي وتغلغلوا في كل مفاصل الدولة ودوائرها المهمة ليسقطوا العراق الجديد ويعمدوا الى تأجيج الشارع العراقي والترحم على طاغيتهم وكانوا ولا زالوا سبب رئيسي في تعطيل حركة الاقتصاد والنمو والرفاهيه باساليبهم الشيطانية وخططهم الماكرة الخبيثة .

 

هل ياترى بهذه السهولة نسي ابناء الشعب العراقي جرائم البعث الكافر هل نسي حروبه الدموية التي اكلت الحرث والنسل ام جرائمه ضد الانسانية بضرب ابناء شعبه في شمال العراق من اهلنا الكورد بالمواد الكيمياوية وما قام به البعث الكافر من عمليات ابادة جماعية وتهحير وتسفير قسري بحجة التبعيه وحرب وقمع ضد الفكر والعقيدة والمبدأ وحرية التعبير وما قام به ضد شعبنا في جنوب العراق في الاهوار والقصبات والمدن التي انتقضت ضد حكمه القذر في الانتفاضة الشعبانية المباركة عام ١٩٩١ وما تبعها من اجرام بحق المواطنين العزل ودفنهم في مقابر جماعية ملئت ارض العراق وضربه العتبات المقدسة في النجف وكربلاء ام نسي الشعب العراقي كيف قتل المجرم صدام واجهزته القمعية كل العلماء المجاهدين والوطنيين الاحرار والثوار واباد عوائل علمائية باكملها امثال آل الحكيم و آل الصدر وبحر العلوم وال المبرقع وال كاشف الغطاء وغيرهم وقتله المراجع الصدر الاول والخوئي والسيبزواري والبروجردي والغروي والصدر الثاني ونجليه وغيرهم الكثير الكثير .

 

كيف للشعب العراقي ان نسي سجون صدام ومعتقلاته المشؤومة ابي غريب والحاكمية والرضوانية ونكرة السلمان واحواض التيزاب والسجن العامة وما حصل بها من تعذيب وتنكيل وموت بطىء بشتى انواع اساليب التعذيب وبسكوت وصمت دولي ورضا من قبل كل حكام العمالة في الخليج كيف نسي الشعب العراقي انه في يوم من الايام كان يسير ويخاف من ضله او من جاره او من اخيه او عائلته بسبب اساليب صدام التجسسيه وكيف وكيف وكيف !! فعلا انها نكبة ما بعدها نكبة

 

هل ياترى يتذكر الشعب العراقي ايام المحنه في الحصار الجائر الذي فرضه نظام القمع الصدامي على الشعب وما شهدته ايامه من جوع وحرمان فاق كل التصورات والتوقعات ولمدة ثلاثة عشر سنة ناهيك عن دمار شامل في كل البنى التحتية والقدرات المدنية والعسكرية حتى بات الجندي في الجيش العراقي يستجدي اجرة ذهابه او عودته من وحدته العسكرية كما اصبح في حينها يستجدي السكائر ولقمة العيش .

 

العجيب هو ليس نسيان او طريقة النسيان لموضوع ما ولكن العجيب هو ان تكذب ضميرك ووجدانك ومبادءك وتتحول بين ليلة وضحاها الى متصنع ومتخاذل ومجامل للباطل على حساب كلمة الحق والموقف الصحيح .

 

اتعلمون متى نتجاوز عقدة الطاغية صدام وحزبه الكافر حين ينتهي أثر صدّام السلبي، وليس جسده وفي كل مفاصل ومجالات الحياة العامة في عراقنا الديمقراطي الجديد !

 

هذه غير سياقات صدام السلبية، التي حملها حتى أعداء صدام، وصاروا "صدّاميين من حيث لا يشعرون بتخاذلهم ومجاملتهم حتى لاقربائهم من البعثية وتسترهم عليهم فكانوا فرعون علينا وليسوا عونا لنا .

 

ان كل ما حدث ويحدث في العراق هو بسبب فيروس مستشري في جسد العراق وهو ايتام البعث واولاد الرفيقات الجوكرية ابناء السفارة فهم في كل حدب وصوب ينسلون ويبثون سمومهم وافكارهم الهدامه وليرسموا صورة قبيحة المنظر عن عراق ما بعد صدام المجرم وليجملوا بحزب البعث الكافر ويلمعوا بافعاله بحجة فساد الطبقة الحاكمة وبعض التصرفات بينما الصحيح ان نظام البعث الدموي كان اشد واكثر فساد ولكن لم يسلط عليه الاعلام لانه تحت تكتيم ازلام صدام ودوائره القمعيه فنظامه اول من اباح الرشوة وفتح باب الفساد على مصراعيه .

 

من المنطقي ان تجابه كل الدعوات التي تدعوا الى غلق وطي صفحة البعث الكافر بصلابه وحزم واصرار من جميع الاحرار والثوار والغيارى لان صوت البعث بدى يرتفع ويعلوا من جديد وبقوة وبدعم دولي غير محدود وبمشاركة من قبل السذج والسفهاء من الذين يبعون كل ناعق خوان ويجب ان نركز ونستمر بالمطالبة بتفعيل قانون حظر حزب البعث العميل الكافر وعلى كافة الاصعدة والمستويات لقطع دابر البعث وايتامه المجرمين .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجيوش الالكترونية لا تبقى مع أحد لأنها تلهث خلف المال والمنصب
متى نتجاوز البعث .
كالقابض على الجمر
(كروكر و ايران)الحلقة الخامسة
التضليل الشامل
بيروت تعتصر الماً ومن هو المسؤول ؟
بيروتيما 
فشل ترامب و فضح العملاء
مشروع قانون الحماية من العنف الاسري : هل هو دعوة للوقاية أم لتفكك الاسرة ..
وعاد الغدير 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك