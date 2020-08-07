المقالات

اليمن/تحالف العدوان... الأوراق المكشوفه والرهانات الخاسرة,,إنحطاط وإستغلال


✍️/عبدالجبار الغراب 

 

محاولات عديدة ,ونوايا خبيثة ,وتلفيقات وأكاذيب,  إباطيل وتطبيلات إعلامية , تزيفات وتضليلات معتادة سارت عليها دول تحالف العدوان سابقا وكان للفشل إخماد ولكشفها محل نصر وتوضيح وتبيان!!! وعندما تجعل دول تحالف العدوان وفي مقدمتها السعودية  الان. مستغلة  من كارثه الشعب اللبناني وحادثه الانفجار الهائل لمرفأ بيروت : تحركات ودراسات للاستغلال من  أجل تزيف الحقائق, وبث السموم الحاقدة لإشعال نيرانها الخبيثة من خلال قنواتها العبرية والإعلامي لتسليط أدوارها لتحميل طرف حزب الله مسؤولية تخزين نترات الصوديوم,, بدلآ من مواساة الشعب اللبناني ومساعدتهم,  فهى تشعل النيران وتحاول الاصطياد بالماء العكر.

 إخفاقاتهم السابقه,  وفشلهم المستمر لمحاولة زعرعه دول محور المقاومة طغت كامل السنوات على مسارح الإعداد وتهيئه المجال عند إيجاد الفرص للاستغلال, أو الترتيب  لافتعال حدث يدخلهم مع إسيادهم الأمريكان للاصيطاد من جوانب عديدة وهي الان ما يسعوا إليه بعد نجاحهم في إحداث انفجار كارثي لبيروت, متناسين سابق الأحداث التى جلبت عليهم الخسائر مع حليفتهم إسرائيل لمحاولة ضرب لبنان وحزب الله ونزع سلاح المقاومة.

التكتيكات السياسية لدول تحالف العدوان, ومحاولة إستثمار حادثه إنفجار مرفأ بيروت بلبنان!! لها جوانبها التى تساعدها في إظهار دول المقاومة بصوره الإهمال, وعدم قدرتها على إدارة  دول في هذا الحال, وهي بذلك    توصفهم أنهم المستحوذين على هذه البلدان لا يستطيعون إدراتها وليس لهم القدرة في ذلك وهم جماعات ومليشيات خارج نطاق السيطرة للدولة.

القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ وقياده الجيش واللجان الشعبية في اليمن  عندها كامل الإدراك وتملك الكثير من أساليب الفهم والاستيعاب, وهي القيادة المؤمنه بإحترام الفرائض والشعائر الدينية ,وهم إصل القيم والمبادئ والأخلاق الفضيلة, وحروبهم شريفة ونظيفه, أهدافهم ضرب العدو فقط ومنشأتهم العسكرية بالصواريخ والطائرات, لا تقصف منزل ولا تحطم المنازل فوق رؤوس المواطنين!!!  انتظرت لخلاص فريضة الحج من الاكتمال,  واحترمت مشاعر المسلمين في أداء مناسك الحج , حتى وان كان للمسلمين رأى أخر من موقف السعودية من حرمانهم من الحج... صحيح الأماكن عديدة وبنك الأهداف للجيش واللجان متنوعة ,لكن زور وبهتان وأكاذيب آل سعود يستغلون أيتها ضربه صاروخية لعرضها على أساس ديني, وما سابق الاستغلال غير بعيد عن أكاذيب وبهتان آل سعود.

 

 

والعدوان مستمرآ في قتل الأبرياء  والمواطنين, وما ارتكبه  اليوم 6-8-2020 في محافظة الجوف  مديريه خب والشعف بقصفه بالطائرات فوق رؤوس البدو المساكين وقتلت منهم أكثر من 22 شخصا أطفال ونساء  وجرحت المئات الا جرائم  تتطاول وتزداد,  وازداد في مخيلتهم الكثير من الجعب ومحاولة استثمار ما حدث من أنفجار لبنان لصب زيوتهم الخبيثة فوق رؤوس شعوب الدول الحره!!! هذا تفكيرهم المغلوب وزهايمر كبيرهم الشيطان سلمان وعربدة أبنه المعتوة بالغرور وسرعان توارث فقدان  الذاكرة.

 لكن للانتظار من قبل الجيش واللجان, هو تكريم لأيام فضيلة لها قداستها, لأننا اصل العرب والإيمان منا والحكمة قالها الرسول فينا,  وهي بالعدد والتعداد, حتى لو تفاقمت أزمه انعدام المشتقات النفطية وتسببت في ازدياد  المعاناة, لكن كان للواجب الديني ألتزام وحذر بجانب أخر من الاستغلال  التحريضي  للعدو, ليكون إتمام العدد والتعداد في اكتمال وخلاص لتنفيذ حقنا الدفاعي ونزع الحقوق بقوه السلاح, وبأيدي المجاهدين من الجيش واللجان الشعبية,,, وبكره للفرحه انتظارها ,وللفرجه استعادتها ,والخلاص قادم وغير طويل. 

والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين 

 7-8-2020

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الى / الصديق العزيز علي بن ابي طالب  اشتقت مع وافر الدمع
عرب ضيعوا الرب .
اليمن/تحالف العدوان... الأوراق المكشوفه والرهانات الخاسرة,,إنحطاط وإستغلال
أزمات عراقية بإدارة خارجية 
ماكرون دخل لبنان( غريبا) وعاد (غريبا)
كليمة البحر  بيروت  بين الحقيقة  والتضليل ...!
لبنان ليس قاصراً يا ماكرون عباية السيد خيمتنا واحلامك هشيم تذروه الرياح...!
لماذل تجربة ولاية الفقيه لا تقنع البعض؟!  
مقومات الدولة واختمارات المثقف  
الانتخابات القادمة..الجزء الثاني  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك