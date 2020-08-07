الاحتلال في القانون الدولي  

د.حيدر البرزنجي ||

ما هو الاحتلال؟

البعض يحسبون الوجود الامريكي في العراق ليس احتلالاً ، من دون معرفة معنى الاحتلال طبقا لتعريفات القوانين الدولية ، وهذه بعض نصوص القوانين الدولية حول معنى الاحتلال ، ومايلاحظ ان الاحتلال هو مايتعلق بوجود القوات العسكرية حصراً ، كما يشير الى نقاط مهمة ،منها ان الأسرى من قبل الاحتلال يشمل القوات النظامية والمليشيات – قوات الدفاع الشعبي – المقاومة للاحتلال ، كذلك استثناء تقديم الحماية الدولية لرعايا قوات الاحتلال (((ومن يتحالف معها))) أي كل الأشخاص المحليين الذي يتحالفون مع قوات الاحتلال أو يقدمون لها العون .

القانون الدولي يعتبر المتعاونين مع الاحتلال ، أشخاصاً غير مشمولين الحماية الدولية ، لما يلحقونه من ضرر في أوطانهم ،كما يذكر الاشخاص من رعايا المحتل ، كي لايستغلوا وجود قواتهم المحتلة على ارض شعب آخر ، للاستيلاء على الاملاك أو تغيير البنية السكانية ..

ولتعميم الفائدة وازالة اللبس ،ننقل مايلي نصاً : - ((تنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 على ما يلي "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو..

- تصبح قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالأراضي المحتلة واجبة التطبيق عندما تقع أرض ما تحت السيطرة الفعلية لقوات مسلحة أجنبية معادية حتى لو لم يواجه الاحتلال أي مقاومة مسلحة ولم يكن هناك قتال..

متى ينتهي الاحتلال؟

- - إن الطريقة الطبيعية لانتهاء الاحتلال هي انسحاب القوة المحتلة من الأرض أو دفعها إلى الخروج منها..

- - إن نقل السلطة إلى حكومة محلية تعيد تأسيس الممارسة الكاملة والحرة للسيادة ينهي حالة الاحتلال بشكل طبيعي، إذا وافقت الحكومة على استمرار وجود القوات الأجنبية على أرضها. إلا أن قانون الاحتلال يصبح واجب التطبيق من جديد إذا تغير الموقف على الأرض، أي إذا أصبحت الأرض مرة أخرى "واقعة تحت السلطة الفعلية لجيش العدو" (المادة 42 من لائحة لاهاي) – بمعنى آخر، تحت سيطرة قوات أجنبية بدون موافقة السلطات المحلية .

- أسرى الحرب هم أفراد القوات المسلحة والميليشيات المرافقة المستوفية للشروط المحددة في اتفاقية جنيف الثالثة (المادة 4 ألف، 2)) وهم يتمتعون بالحقوق الممنوحة في الاتفاقية.

- تحمي اتفاقية جنيف الرابعة كل الأشخاص الآخرين الموجودين في الأراضي المحتلة ، بخلاف عدد محدود جدًا من الاستثناءات مثل رعايا القوة المحتلة أو حلفائها.))

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