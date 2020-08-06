لبنان واليابان التشابه بالإنفجار..إفعال وتدابير وراءها أمريكا وإسرائيل 

✍️/عبدالجبار الغراب ||

خمسة وسبعون عام مرعلى حدوث أكبر إجرام عالمي إرتكبه الأمريكان بحق شعب اليابان : عندما ألقت القوات الأمريكية القنبلة الذرية على مدينة هيروشيما والتى كانت هي القاصمة الكبرى لحياة شعب اليابان على مدار تاريخها, وما زالت الآثار المترتبة عليها تلاحق اليابانيون الى الان, كان هذا عام 1945 فحدث بذلك فضاعه وكارثه في مختلف الجوانب العامه الإنسانية والحياتية المختلفة, لتدور الأيام والشهور والسنين ويتكرر هذا المشهد المؤلم في وطن عربي صغير هى الجمهورية اللبنانية فقد حدث إنفجار هائل وعظيم وكارثي في عاصمتها بيروت في منطقة حساسة ومؤثرة هي عصب الاقتصاد اللبناني مرفأ بيروت :فقد هز انفجار مدوى العاصمة كلها ليسمع هذا الانفجار على بعد أكثر من 250 كيلومتر في جزيرة قبرص, لم يشاهد سكان الكره الأرضية مثل هكذا انفجار بصخامته وفضاعته الا لمن كان عمره أكثر من خمسة وسبعون عام لتشابه هذا الانفجار بالقنبلة الذرية التى القتها أمريكا على مدينة هيروشيما اليابانية.

ضحايا بالمئات والجرحى فاق الخمسة الف مصاب, وحالات أكثرهم حرجه للغاية, دمار كبير وتشريد لنصف مليون شخص بلا سكن ومأوى, أبعاد الانفجار وصل الى نصف العاصمة بيروت, أبنية وعمارات ومنازل كبيره دمرت, ومباني وشركات أنهارت, وصوامع الحبوب أنتهت, ومن سلم من منازل بيروت البيعدة بأكثر من عشرة كيلو عن موقع الانفجار تكسرت نوافذها ,وأصاب الهلع والخوف المواطنين , خسائر فاقت الخمسة مليارات دولار إحصائيات أولية, نقص الموارد الطبيه وتضرر خمسة من اكبر المستشفيات وخروجها عن الخدمة وإعلان لحالات الطوارئ لمدة أسبوعين, عاصفة كبرى وتحتاج الى وقوف عالمي كبير خاصة من العرب والمسلمين.

الأسباب والمسببات لحدوث الانفجار لها تفاسير عديدة, وفيها من المعطيات التى يمكن الجميع البناء عليها للأخذ بها كا دلائل وبراهين عديدة!! نترات الصوديوم وبمخزون كبير جدا فاق أكثر من 2700 طن وهو له مده كثيره من عام 2014 وبعلم الجميع وموضوع بعنبر 12 بالمرفأ, ولم يحدث الانفجار الا الان, وفي هذا التوقيت بالذات وفى مرحله عصيبة يعاني منها اللبنانيين حاله اقتصادية حرجه.

الأحداث والمتغيرات الدولية ونتائجها الايجابية للبعض, والسلبية كان لها عده تصعيدات وإختلاق للعديد من الافاعيل التى من شأنها تخلق التدخل الرسمي في شؤون البلاد تحت عده مسميات مختلفة, الهزائم وعدم النجاحات التى أصابت الأمريكان في عديد مواجهات حروبها الغير مباشرة مع دول محور المقاومة كان يمثل لها هاجس كبير وردود مناديه خاصة من قبل الكيان الصهيوني, الفشل في سوريا عسكريا واللجوا ء الى قانون قيصر لتجويع شعب سوريا, إيران وكثير الأحداث من الانفجارات في اهم مفاعل نووي نطيز, اليمن العدوان والحصار المستمر لما يقارب الست السنوات, ليأتي الدور على إختلاق معضلة التدمير الكبير وإحداث انفجار تدميري خطير على البشرية في جميع نواحي حياتها وبث المزيد من الصراعات وكيل الاتهامات ومبادلة الترشق الكلامي للأحزاب وهذا ما سعت اليها الولايات المتحدة الأمريكية, والا وفي اول رد لترامب على حادث الانفجار في لبنان وقوله انه هنالك اعتداء رهيب وهذا يضع الكثير من التساؤلات.

الشعب اللبناني شعب عظيم وسوف يتجاوز هذه المحنة الكبيرة, وكامل الأسباب سوف يكون لله انصافه في كشف الحقائق وانصاف الشعب اللبناني المجاهد, تغمد الله ضحايا الانفجار بواسع رحمته وغفرانه, وشفاء الله جميع الجرحى وامدهم بالشفاء العاجل انه هو القادر على ذلك وهو احكم الحاكمين

النصر للبنان وشعبها.. والخزى والعار لكل الاعداء المتربصين بالإسلام والمسلمين وسيظل سلاح المقاومة مرفوعا طالما والاحتلال موجود على أراضي أوطان العرب والمسلمين.