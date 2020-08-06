عاجل : وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية
المقالات

لبنان واليابان التشابه بالإنفجار..إفعال وتدابير وراءها أمريكا وإسرائيل 


 

 

✍️/عبدالجبار الغراب ||

 

خمسة وسبعون عام مرعلى حدوث أكبر  إجرام عالمي إرتكبه الأمريكان بحق شعب اليابان : عندما ألقت القوات  الأمريكية  القنبلة الذرية على مدينة  هيروشيما  والتى كانت هي القاصمة الكبرى لحياة شعب اليابان على مدار تاريخها, وما زالت الآثار المترتبة عليها تلاحق اليابانيون الى الان,  كان هذا  عام 1945 فحدث بذلك فضاعه وكارثه في مختلف الجوانب العامه الإنسانية والحياتية المختلفة,  لتدور الأيام والشهور والسنين ويتكرر هذا المشهد المؤلم في وطن عربي صغير هى الجمهورية اللبنانية فقد حدث إنفجار هائل وعظيم وكارثي في عاصمتها بيروت في منطقة حساسة ومؤثرة هي عصب الاقتصاد اللبناني مرفأ  بيروت :فقد هز انفجار مدوى العاصمة كلها ليسمع هذا الانفجار على بعد أكثر من 250 كيلومتر في جزيرة قبرص,   لم يشاهد سكان الكره الأرضية مثل هكذا انفجار بصخامته وفضاعته الا لمن كان عمره أكثر من خمسة وسبعون عام لتشابه هذا الانفجار بالقنبلة الذرية التى القتها أمريكا على مدينة هيروشيما اليابانية.

ضحايا بالمئات والجرحى فاق الخمسة الف مصاب, وحالات أكثرهم حرجه للغاية,  دمار كبير وتشريد لنصف مليون شخص بلا سكن ومأوى, أبعاد الانفجار وصل الى نصف العاصمة بيروت, أبنية وعمارات ومنازل كبيره دمرت, ومباني وشركات أنهارت, وصوامع الحبوب أنتهت,  ومن سلم من منازل بيروت البيعدة بأكثر من عشرة كيلو عن موقع الانفجار تكسرت نوافذها ,وأصاب الهلع والخوف المواطنين , خسائر فاقت الخمسة مليارات دولار إحصائيات أولية, نقص الموارد الطبيه وتضرر خمسة من اكبر المستشفيات وخروجها عن الخدمة وإعلان لحالات الطوارئ لمدة أسبوعين,  عاصفة كبرى وتحتاج الى وقوف عالمي كبير خاصة من العرب والمسلمين.

الأسباب والمسببات لحدوث الانفجار لها تفاسير عديدة, وفيها من المعطيات التى يمكن الجميع البناء عليها للأخذ بها كا دلائل  وبراهين عديدة!! نترات الصوديوم وبمخزون كبير جدا فاق أكثر من 2700 طن وهو له مده كثيره من عام 2014 وبعلم الجميع وموضوع بعنبر 12 بالمرفأ, ولم يحدث الانفجار الا الان, وفي هذا التوقيت بالذات وفى مرحله عصيبة يعاني منها اللبنانيين حاله اقتصادية حرجه.

الأحداث والمتغيرات الدولية ونتائجها الايجابية للبعض,  والسلبية كان لها عده تصعيدات وإختلاق للعديد من الافاعيل التى من شأنها تخلق التدخل الرسمي في شؤون البلاد تحت عده مسميات مختلفة,  الهزائم وعدم النجاحات التى أصابت الأمريكان في عديد مواجهات حروبها الغير مباشرة مع دول محور المقاومة كان يمثل لها هاجس كبير وردود مناديه خاصة من قبل الكيان الصهيوني,  الفشل في سوريا عسكريا واللجوا ء الى قانون قيصر لتجويع شعب سوريا, إيران وكثير الأحداث من الانفجارات في اهم مفاعل نووي نطيز,  اليمن العدوان والحصار المستمر لما يقارب الست السنوات,  ليأتي الدور على إختلاق معضلة  التدمير الكبير وإحداث انفجار تدميري خطير على البشرية في جميع نواحي حياتها وبث المزيد من الصراعات وكيل الاتهامات ومبادلة الترشق الكلامي للأحزاب وهذا ما سعت اليها الولايات المتحدة الأمريكية, والا وفي اول رد لترامب على حادث الانفجار في لبنان وقوله انه هنالك اعتداء رهيب وهذا يضع الكثير من التساؤلات.

الشعب اللبناني شعب عظيم وسوف يتجاوز هذه المحنة الكبيرة,  وكامل الأسباب سوف يكون لله انصافه في كشف الحقائق وانصاف الشعب اللبناني المجاهد, تغمد الله ضحايا الانفجار بواسع رحمته وغفرانه, وشفاء الله جميع الجرحى وامدهم بالشفاء العاجل انه هو القادر على ذلك وهو احكم الحاكمين

النصر للبنان وشعبها.. والخزى والعار لكل الاعداء المتربصين بالإسلام والمسلمين وسيظل سلاح المقاومة مرفوعا طالما والاحتلال موجود على أراضي أوطان العرب والمسلمين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
  ⚠️"نترات الأمونيوم" المادة التي "نكبت" بيروت.. قوتها وخطورتها بعد الانفجار  
أصوات "السرسرية" والإنتخابات القادمة  
لبنان.. استهداف مزدوج  
الدونية متلازمة الحقراء!  
من صاحب المصلحة الاولى في انفجار ميناء بيروت؟  
نعم لصندوق دعم لبنان  
واجب دعم الاسود الثلاثة...  
ويستمر مكر اسرائيل  
لبنان واليابان التشابه بالإنفجار..إفعال وتدابير وراءها أمريكا وإسرائيل 
تفجير ميناء بيروت عمل متعمد ام إهمال متعمد... ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.35
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك