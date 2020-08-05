عاجل : وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية
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قطة نظام حقيقة انفجار بيروتشيما  


سمارا ||

 

 

ان حقيقة انفجار مرفأ بيروت هو اكتشاف الجيش اللبناني الذي يحكم سيطرته بشكل كامل على مرفأ طرابلس لأكبر عملية تهريب للسلاح حدثت عبر هذا المرفأ عن طريق احدى البواخر التي كانت تحمل الأطنان من مادة نترات الصوديوم و القادمة من تركيا عبر المرفأ لتسليمها للتنظيمات الارهابية في سوريا !!

حيث قام الجيش اللبناني بعد وضع يده على تلك الحمولة بتفريغها في مرفأ بيروت ومن ثم نقلها مؤقتا لعنبر12 تمهيدا لنقلها من قبل الجهات المختصة الى الاماكن المخصصة لأتلافها !!

لكن هذا التاخير و الاهمال الحاصلين  من الجانب الحكومي الذي ادى بدوره  لتاخير نقل تلك المواد وبالتالي بقاءها لسنين في ذلك المرفأ هو الذي تسبب بهذه الكارثة الانسانية !! 

لكن تبقى نقطتين مهمتين بالقضية الاولى : هل ان تلك المواد انفجرت نتيجة خطأ معين كسؤ تخزين او شرارة لحام او ايضا تماس كهربائي مثلا ؟ 

ام انها انفجرت لوحدها بشكل عفوي طبيعي نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وما شابه ؟

ام انها انفجرت بشكل مفتعل متعمد ؟ و من يا ترى وراء ذلك الانفجار وكيف  ولماذا ؟

خصوصا وان اسرائيل كانت على علم بوجود تلك المادة الشديدة الانفجار بكمياتها الضخمة في ذلك المرفىء وعلى لسان نتن ياهو الذي صرح عدة مرات بوجود مخزن للسلاح تابع لحزب الله في المرفىء !!!

اما النقطة الأخرى هو : لماذا هذا سيل التهم الموجه لحزب الله بأنه وراء كل كارثة تحل بلبنان و المنطقة ؟!!

ولماذا تم توجيه أصابع الاتهام لحزب الله بأن تلك المواد نترات الصوديوم عائدة له وانه سبب الانفجار في حين علمنا جميعنا بهددت اسرائيل بضرب ذلك المخزن ؟ !!! 

و لماذا اتهم حزب الله بسيطرته و سطوته على المرفىء في حين ان جميعنا يعلم بان الجيش اللبناني هو من يحكم السيطرة على المرفأ ؟؟؟

يبقى الجواب هو ذاته : وهو

1_ تسقيط و تشويه صورة المقاومة الإسلامية بنظر جمهورها و شعوبها .

2_ نزع سلاح المقاومة بإمر من الكيان الصهيوني.

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