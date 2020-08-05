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الكهرباء حلم العراقيين  


عمار الموسوي||

 

مع أرتفاع درجات الحرارة العالية في العراق التي تصل لأعلى من 50 درجة لازلت معجزة الكهرباء غير متحققة لأنقاذ الشعب المظلوم من سموم الحرارة العالية.

والسؤال الذي يطرح:

ما هي مشكلة الكهرباء؟؟؟؟!!!

الجواب:

تعال لنرجع الى الوراء ونحلل الأحداث تحليلاً دقيقاً و عميقاً و نرى العلة الحقيقية لعدم استقرار الكهرباء في العراق ، ذلك الحلم الذي اصبح يراود الصغير و الكبير....

في عام 2003 ومع احتلال الامريكان للعراق أدخلت جيشها و شركاتها و سيطرت على كل شيء و المهم في الموضوع (ملف الكهرباء).

فقط لو أتعبنا أنفسنا و راجعنا ملفات وزراء الكهرباء و العناوين التي صدعوا الرؤوس بها( خبير - تكنوقراط) .

وكيف سجن بعضهم بعدما ظهرت رائحة الفساد و الغريب هو دخول القوات الأمريكية و أخراجهم من السجون بل أخراجهم خارج العراق!!!!!

البعض يمتلك جنسية أمريكية و البعض يمتلك الجنسية البريطانية و تحت غطاء الجنسيات فعلوا ما فعلوا لأنهم يعلمون جيداً النجاة من العقاب....

 و النتيجة بقي العراقي يعاني ويلات الكهرباء الى جانب ويلات أعظم.

المشكلة أين؟؟؟؟

هل الكهرباء شيء مستحيل حتى ينفق عليها أكثر من 50 مليار دولار من عام 2003 الى عام 2018؟؟؟؟؟

علماً أن ما أنفق على الكهرباء يكفي لتحصيل الفائض داخل العراق وتزويد دول اخرى بذلك الفائض!!

المشكلة مع شركة جنرال الكتريك الامريكية.

هذه الشركة من أهم الشركات التي استحوذت على مشاريع الكهرباء في العراق وتعتبر من أكبر شركات العالم في انتاج المعدات الكهربائية...

ما هي هذه الشركة؟

تعب نفسك و ابحث عنها و ستصدم بالكوارث!

وبطريقك أبحث عما قاله الفيلسوف الامريكي نعوم تشومسكي عن هذه الشركة.

الغريب أن هذه الشركة سنين طوال تعمل في العراق و عقدت صفقات بالمليارات و النتيجة ما تراه عيناك.

ماذا فعلت الحكومة للتخلص من ملف الكهرباء و مصيبة جنرال الكتريك؟

حاولت حكومة العبادي التعاقد مع شركة سيمنز لحل ازمة الكهرباء و لكن الأوامر الامريكية منعت ذلك !!

و النتيجة ما تراه عيناك!!

ومرة أخرى حاولت حكومة عادل عبد المهدي وذهب بنفسه للتعاقد مع شركة سيمنز و انهاء معجزة الكهرباء و حصل اللقاء مع المستشارة الالمانية ميركل

وهنا اصبح التصعيد أكبر من قبل الامريكان بل يتتدخل ترامب شخصيا على الخط و كانت النتيجة انهاء الاتفاق .

هنا صرح مسؤول شركة سيمنز وسفير المانيا وقالوها بالخط العريض:

أمريكا تمنعنا من بناء كهرباء العراق

 

لماذا أمريكا تصر على بقاء أزمة الكهرباء

إن شاء الله تعالى له كلمة أخرى.

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