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🔴 نقطة نظام ..الى لبنان حبيبتي 


  سمارا||   ان المستفيد الوحيد من الانفجار اليهروشيمي الشديد الحاصل في مركز ثقل و اقتصاد لبنان هي أمريكا و إسرائيل. في محاولة منهم لتركيع لبنان و نزع سلاح المقاومة الاسلامية حزب الله بعدما سعوا جهدهم لتشويه صورته و تسقيطه امام جمهوره... وان محاولة تحميل حزب الله مسؤولية كل ما يجري بلبنان من دمار والتي كان اخرها محاولة تحميله مسؤولية الانفجار الحاصل بحجة سؤ الخزن او تأخير الخزن او خزن مواد غير مصرح بها كالسلاح وما شابه ما هو الا نوع آخر من الحرب على لبنان كشعب و مقاومة ... ما ندعو له الان هو تحقيق سريع دقيق بالكارثة التي دمرت كامل لبنان و اعلان نتائج وأسباب الانفجار و الجهات التي تقف خلفه و تجاوز المكابرة ومسألة رفض الاعتراف بان الكيانين الصهيوامريكي وراء الانفجار بحجة أن العدو لا يستطيع النيل منا .. و لنصارح شعوبنا بحقيقة ما يجري وان دول الاستكبار وراء كل ما يحل بنا من ويلات خاصة بعد تصريحات نتن ياهو عدة مرات عن مناطق تخزين سلاح حزب الله .. علينا أن نكون أكثر جرأة و صراحة و نعلنها بان العدو وراء تدمير  بلداننا ونهب ثرواتنا و محاولة تركيعنا ...و لنستغلها فرصة في الدفاع عن اوطاننا و قلب الطاولة على عدونا و لتلتف الشعوب حول مقاومتها و لنتكاتف وليساند بعضنا البعض .. ولنساعد لبنان الذي يعاني الجرح الان وهو يواجه كارثة إنسانية كبرى و مجاعة مقبلة لا محالة خاصة بعد احتراق المرافىء التي تحوي مخازن الاطنان من المواد الغذائية و الأدوية التي احترقت بسبب الانفجار إضافة لخسائر مادية وبشرية كبرى ناهيك عن تدمير كامل للمرفىء نفسه الذي يعد المتنفس الاقتصادي الاول للبنان وهو ما تسعى له أمريكا و اخواتها... كلمة أخيرة للإعلاميين العراقيين الذين تسابقوا لاعلان اسماء تواجدهم قرب مكان الانفجار في بيروت ان اخجلوا على انفسكم فأوطانكم تنهار و تفجر و تدمر بالكامل و ملايين الشعوب تستشهد وثرواتنا تنهب و اقتصادنا يشل وانتم منشغلون بلفت الأنظار ساعين لاهثين وراء (الطشة ) في حين اننا لم نسمع بإصابة او موت اي منكم وان كان فانكم لستم بأغلى من أوطاننا و شعوبنا التي فقدنا
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