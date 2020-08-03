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🔴 نقطة نظام 


 

سمارا 

 

إلى بعض السذج ممن تنطلي عليهم خطط العدو و دسائس المخابرات وفبركات الجيوش الإلكترونية .. باختصار : ان فيديو الصبي الذي اعتدت عليه قوات حفظ النظام ما هو إلا سيناريو تمثيلي اعدته و نفذته أجهزة المخابرات لإثارة الشارع العراقي و لتوجيه غضب الجماهير نحو قضية معينة او شخص معين او لأسقاط جهة معينة أو لمشاغلة الجماهير عن أمر حدث او سيحدث  وجميعها تصب بمصب حرب المخابرات و استحصال المغانم السياسية ... ان افلام المخابرات هذه لم و لن تنطلي علينا يوما ...نعرفها جيدا و نعرف جميع سيناريوهاتها المعدة سابقا و حاليا.. واعتقد ان الشعب العراقي جربها وعاشها و كشف الكثير منها !!! لذلك فإن النعق مع كل ناعق و الانجرار خلف هذه الفبركات امر غير مجدي خصوصا وان تصوير تلك الفيديوهات و المقاطع لم تكن خلسة و لم تأتي بشكل عفوي بل ان التصوير كان متعمدا وبإعداد مسبق !! حيث لا يوجد عاقل في الكون يرتكب جرم فاضح يحاسب عليه القانون كهذا و يتعمد تصوير نفسه او يسمح للاخرين بتصويره و توثيق ما يقوم به !!! ثم إن سرعة النشر هذه التي كانت كالنار بالهشيم و تركيز الاعلام و مواقع التواصل على المقطع هذا وحده كفيل بإن يكشف بان القضية معد لها مسبقا خاصة وأن الفيديو لم ينتشر بشكل عفوي بل تناقله نواشيط الفيس بوك بسرعة البرق مما يكشف بان وراءه غايات و جهات تعمدت نشره والهدف طبعا هو أختلاق و افتعال الأزمات ... إضافة إلى أن طريقة تصوير المشهد و مشاهد أخرى على شاكلته تؤكد أن القضية معدة مسبقا . فالتصوير العفوي غير التصوير المرتبك او التصوير خلسة غير  التصوير الذي يأتي بثقة و اريحية تامة لانه معلن وهذا ما يستطيع الاعلامي المحترف فقط ادراكه و تمييزه بحكم عمله و كثرة ممارسته و تعامله مع الكاميرا الذي يتميز بخاصية فهم لغة جسد المصور او الكاميرا من خلال الفيديو المصور حتى لو حاول المصور تمثيل أو افتعال الارتباك بالتصوير ... ان تصوير مثل هذه المقاطع هو جزء من الحرب الناعمة التي تعد أخطر أنواع حروب العصر الحديث التي استعانت كثيرا بالتكنولوجيا لإثارة الأزمات و إشغال الشعوب و اثارتها و إسقاط حصون الدول و البلدان وما يحدث بالعراق هو اكبر و اوضح نموذج و مثال خاصة وأن جميعنا أصبح على دراية كاملة بدور نواشيط مواقع التواصل و الجيوش الإلكترونية خاصة ما شاهدناه باحداث بما يسمى بثورة تشرين (تشريب )  و جميعنا ادرك عائدية ذلك الذباب الإلكتروني .

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