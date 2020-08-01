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نغمة أيقونة إعدام المجرم صدام التي يرددها المالكي في كل آن  


حسن المياح||

 

هذا موقف وعمل وفعل وإنجاز رجولي بطولي كبير هام , وأنه حسنة . ولا غبار أو نقاش أو شك أو ضير في ذلك .

ولكن السيئات التي أرتكبت في زمان حكمك الذي ناف على الثمان سنوات فعلآ وتأثيرآ وترسيخآ وتوقيعآ وإقرارآ وحرمانآ وإبعادآ تفوق درجة ضررها وفسادها وقبائحها وظلمها وحرمانها ووووو .......  , قدرة محو الحسنة لعشر سيئات , لأنها نافت وكسرت حاجز العشرات , إن لم تكن المئات والآلاف ممن يغضب الله ولا يرضيه .

وقعت ونفذت قرار حكم إعدام الطاغية صدام , وهذه بطولة ورجولة وموقف إيماني معتقد واع كريم . لكنك نافقت لما أبقيت كبار البعثيين في المواقع الحساسة أبان حكمك ... ?? !!

ولك وعندك حسنات غير تنفيذ قرار الإعدام الذي فر من توقيعه المسؤولون ذوو المسؤولية , وأقدمت ببطولة شجاعة محقة  نادرة فريدة تجاوزت فيها كل المخوفات والترددات والعوائق وحواجز الخوف بروح معتقدة مؤمنة كريمة شجاعة باسلة , ويا ليتك إستمريت على هذا الحال ونفس المنوال .... !! ??

لكنك وللأسف هدمت بناء الصرح هذا الضخم بهنات كبرى وسقطات ظالمة عظمى ومداحيس خاتلة غادرة مشؤومة قام بها من قام تحت غطاء سترك المظلل , ودفاعك المستميت المضحي الذي غير الصورة عنك بمباشرة منك , وبإغواء من هو تحت كنفك ومسؤوليتك وإبطك لكنه يملك التأثير القوي والفاعلية التي تغير القرار .

أحبك لما تكون رجلآ مؤمنآ حقآ ; ولكن تؤلمني وتجعلني غاضبآ عليك حين تنحرف وتنزلق في المهلكات ومن يجمل لك الشين زينآ ليؤثر غريزة حب ذاته وإستئثارها المنفعي ودفعها الألم عنه , ويوقعك في الملامة والسؤال ......

ووو ...... ??? !!!

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